По всему миру находят загадочные тела со срезанными бирками на одежде

Они всплывают от Австралии до Норвегии. При сходных обстоятельствах: в живописных укромных местах находят трупы людей, умерших не понятно отчего, без документов, со срезанными бирками на одежде — так, чтобы невозможно было опознать. Проходят годы и десятилетия, но даже современная криминалистика с анализом ДНК и компьютерным распознаванием лиц не в силах установить: кто эти неизвестные? Кто и почему их убил? Замешаны ли спецслужбы? Да и уголовщина ли это вообще — или некий безумный обряд ухода из жизни?

1948: редкое издание Хайяма

Он прибыл на вокзал австралийской Аделаиды утром 30 ноября. Купил билет на пригородный поезд к морю, но почему-то опоздал к отъезду. А может, хотел запутать потенциальных преследователей. Поехал к морю на автобусе. Вечером того же дня его видели на пляже Сомертон. Утром следующего — нашли на том же пляже труп. Причины смерти неизвестны. Без признаков насилия, возможно, отравлен. Одежда без бирок.

Тело "мужчины из Сомертона".Фото: Википедия

В июне 1949 года, спустя почти 7 месяцев после трагедии, полиция почему-то вновь проводит досмотр одежды покойного — и в заднем кармане находит клочок бумаги с надписью «Tamam Shud» (в переводе с фарси — «закончилось», «конец»). Это отрывок из редкого издания стихов Омара Хайама.

Найденный в тайном кармане клочок бумаги.Фото: Википедия

Об улике трубят газеты. В полицию приходит некий человек, приносит книгу «Рубаи» того же редчайшего издания с вырванной последней страницей, рассказывает:

— 30 ноября 1948 года я нашёл её в своей машине в Аделаиде — наверно, кто-то бросил в салон через открытое окно.

На обороте книги — шифрованная запись и номер телефона. Принадлежит медсестре по имени Джессика Пауэлл. Её дом… в 500 метрах от места, где нашли тело неизвестного! Джессика знает русский (откуда?), симпатизирует коммунистам. Неподалеку от Аделаиды — полигон для испытаний ракет.

Зашифрованную надпись не разгадали до сих пор.Фото: Википедия

Если вы ждёте развязки, её не будет. Других связей между Джессикой и неизвестным не обнаружили, дело закрыли. Главная улика, та самая книга Хайяма, столь же загадочно пропала из полицейского архива в 1960-е вместе с оригинальными отчётами о вскрытии тела. Другие улики, например, чемодан неизвестного, уничтожили в 1986 году. Как раз тогда, когда даже по мельчайшим биологическим следам стало возможным установление личности с помощью ДНК-теста. Кто-то не хотел, чтобы правда всплыла? Позже, правда, выяснилось, что в волосах этого таинственного человека обнаружились следы мышьяка. Можно было бы предположить, что этим ядом его и отравили. Но расследование все равно зашло в тупик? Кто отравил, зачем, почему мышьяком?

1970: девушка с девятью именами

Жгучая брюнетка со средиземноморской внешностью и карими глазами. Возраст — чуть за тридцать. В гостиницах в Осло она останавливалась под именами «Женевьева Лансье» и «Фенелла Лорх». В Бергене — как «Елизавета Линховер» и «Клаудиа Тильт». О себе говорила кратко: «Я коллекционер антиквариата». Ну, эксцентричная женщина, одета дорого и изысканно, видимо, наследница какого-нибудь миллиардера, всегда требует номер с балконом, за постой платит в срок. Какие вопросы?

В качестве места рождения она называла Бельгию, Южную Африку, Западную Германию. Говорила на четырёх языках, и на всех — с акцентом. Помимо Норвегии, география поездок — Женева, Париж, Гамбург, Базель… Города и названия отелей отмечала в блокноте (позже это помогло полиции восстановить запутанные маршруты её путешествий с весны по осень 1970 года — и выяснить, что для заселения в отели она использовала девять фальшивых паспортов на разные имена).

В последний раз её видели живой 23 ноября 1970 года в Бергене. До того «Фенелла» четыре дня почти не выходила из гостиницы, выглядела встревоженной. Наконец, словно получив сигнал, съехала. Сдала багаж в камеру хранения на вокзале.

Фоторобот загадочной женщины.

Спустя шесть дней ее труп нашли в долине Исдален. Красивое место, но с дурной славой, в народе слывшее «Долиной самоубийц».

Эту версию эксперты вначале и приняли: женщина погибла от отравления, приняв 50-70 таблеток. Тело почему-то без одежды, лицом в костре, обезображено. Рядом — бутылка спиртного. Ну, допустим, в бреду «Фенелла» разделась, оступилась, упала в огонь. Насильно заставить человека принять ядовитую пилюлю (или затолкать ему отраву в горло), наверное, можно, но не 70 же таблеток подряд!

Труп девушки нашли в долине Исдален.Фото: Википедия

Вскоре нашли её чемоданы на вокзале. Внутри: та самая записная книжка с названиями отелей, немного денег в разных европейских валютах, карты и ж/д-расписания, парики и очки без диоптрий. Как раз чтобы изменить внешность. Вся одежда со срезанными бирками.

Следующая зацепка — через треть века. В 2005 году пожилой местный житель увидел её портрет в газетной статье к юбилею трагедии. И опознал:

— Она гуляла в горах за пять дней до смерти, рядом было двое мужчин южного вида. Когда она заметила меня, то словно хотела позвать на помощь, но испугалась. Потом, узнав, что неподалеку нашли ее тело, я сразу обратился в полицию, где мне строго сказали: «Забудь!».

Пару лет назад археологи-любители (из тех, что любят бродить с металлоискателем) нашли в 40 метрах от места убийства женскую сумочку, закопанную кем-то на в земле. Вещице с полувека, скорее всего, принадлежала «Фенелле». Содержимое истлело.

Совпадение или нет, но в семидесятые годы на морском полигоне неподалеку от того места испытывали натовскую противокорабельную ракету «Пингвин»…

2009: Питер Бергманн, родственник Бормана?

Он был необщителен, говорил с немецким акцентом, возраст — лет 65. Явно не местный. Прибыв в город Cлайго (на северо-западном побережье Ирландии), попросил таксиста отвезти на самый красивый пляж. Осмотрел местность, остался доволен.

Тело Питера Бергманна нашли 16 июня 2009 года.Фото: Википедия

Заполнил въездной лист в гостинице как «Питер Бергманн из Вены» (излишне говорить, что такого человека в указанном городе не существовало). Паспорт обещал показать потом. Купил марки для авиапочты, отправлял кому-то старые добрые бумажные письма. Имя хотя бы одного адреса могло распутать загадку — но «Питер» просто опускал конверты в почтовый ящик, не указывая конечного адресата.

15 июня 2009 года, в свой последний день, мужчина был деловит, съехал из гостиницы с тремя сумками. Затем весь багаж он, вероятно, выбросил в мусорные баки в разных частях города, в укромных местах, чтобы не попасться камерам наблюдения. Во втором часу пообедал в кафешке, по словам свидетелей, изучал некие бумаги — потом порвал их и выбросил.

Питер Бергман на камерах видеонаблюдения в отеле.

Следующим утром его обнаженное тело нашли на том самом «красивом пляже». Одежда была рядом - но, как вы догадались, все бирки тоже были аккуратно срезаны. И никаких документов. К тому моменту уже были популярны соцсети, но никаких электронных следов загадочного иностранца не обнаружили. И даже установить точную причину смерти полиция не смогла.

Британские таблоиды писали: якобы «Бергманн» — псевдоним, в целях конспирации взятый членами семьи Мартина Бормана, секретаря Гитлера. У Бормана было 6 сыновей и 4 дочери. Возможно, имелись и внебрачные. И возможно, 65-летний «Питер Бергманн с немецким акцентом» — сын нацистского преступника, на старости лет покончивший с собой из-за угрызений совести? Спросить уже не у кого.

ИТОГО

«Концов не найти из-за самих принципов работы спецслужб»

Ярослав Левин, кандидат исторических наук, автор исследований о работе ФБР:

- Да, срезанные бирки одежды, фальшивые фамилии, странные действия в укромных местах, запутанные маршруты сразу по нескольким странам — всё это очень похоже на профессиональных шпионов. Цель — максимально затруднить опознание в случае гибели или ареста.

Теоретически все эти загадочные трупы действительно могут быть результатом разведывательных или контрразведывательных операций. Но приказы о ликвидации вражеских (а иногда и собственных агентов, если есть подозрение, что они готовы стать перебежчиками) могут отдаваться устно. Далее, в ЦРУ и ФБР есть специальный комитет, который перед помещением любых документов в архив тщательно их проверяет, какие-то бумаги уничтожает, из каких-то вымарывает фамилии. Ведь многие из офицеров спецслужб, реально отдававшие подобные приказы «в целях защиты национальной безопасности», до сих пор на высоких постах и не хотят проблем. Так что концов уже не найти. Никогда.

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Местные жители увидели тело на пляже Сомертон у залива Сент-Винсент вечером 30 ноября 1948 года. Сперва гуляющие парочки решили, что мужчина в дорогом костюме просто перепил и лежит, отдыхает. Однако когда и на следующее утро человек остался лежать на том же самом месте, прохожие вызвали полицию. Стражи порядка сразу констатировали смерть. В рапорте говорилось: «На вид мужчине 40-45 лет. Рост – 180 сантиметров. Глаза – карие. Волосы – рыжие с легкой сединой на висках. Лицо гладко выбрито. Одет в белую рубашку, красно-синий галстук, коричневые брюки, носки и туфли. Рядом лежал коричневый вязаный свитер и двубортный пиджак…» (подробности)