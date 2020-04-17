«Хотите знать, что за вопрос в конверте?»: Садальский "разоблачил" шоу «Секрет на миллион»

За четыре года, что на экранах выходит одно из самых рейтинговых шоу "Секрет на миллион", программа успела обрести внушительную армию поклонников. Каждую неделю зрители ждут, когда очередная звезда на всю страну расскажет о своих скелетах в шкафу и все-таки ответит на главный вопрос в конверте. По словам актера Станислава Садальского, его не раз звали поучаствовать в проекте, однако, он отвечал отказом. О подноготной шоу, которая якобы имеет место быть, артист рассказал в прямом эфире в Инстаграме.

По словам Садальского, неприглядную информацию он узнал от актрисы и телеведущей Елены Прокловой. В 2016 году она стала одной из самых откровенных знаменитостей на программе, рассказав о своих романах с Олегом Табаковым, Андреем Мироновым, а также об аборте от Олега Янковского, который сделала в день своего рождения. Однако, на сокровенный «вопрос на миллион» заслуженная артистка России не стала отвечать, потому что это не только ее тайна.

- И вот я Ленке Прокловой говорю: "Ну что, какой вопрос-то был там, что тебя в тупик поставил?" А она отвечает: "Читаю записку: "У вас безупречная репутация. Вы можете сыграть, что вам неприятно отвечать?". Ну она и сказала: "Я сожгу этот конверт", - поделился Садальский в прямом эфире.

К слову, Станислав Садальский уже не впервые критично высказывается о проекте. И даже когда в передаче участвовала его близкая подруга Татьяна Васильева, артист не стал смотреть "Секрет на миллион".

ЗВОНОК ПРОКЛОВОЙ

"Все происходящее в шоу - правда"

- Ой, ну что вы, я Стаса Садальского не видела уже года четыре, - рассказала kp.ru Елена Проклова. - Ничего подобного я Стасу не говорила, не знаю, откуда у него эта информация. Знаете, миллион ведь немаленькие деньги. Если бы я могла раскрыть свой секрет, я бы это сделала. Но и тогда, и сейчас я не могу - это касается не только меня.