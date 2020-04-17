Евгений Миронов: «Михаила Горбачева ругают от темноты и невежества»

Евгений Миронов, как и большинство его коллег, сейчас находится в самоизоляции. Но продолжает много работать и каждый день репетирует в режиме онлайн. Через программу Zoom он выходит на связь с Чулпан Хаматовой и латышским режиссером Алвисом Херманисом. Втроем они работают над спектаклем «Горбачев». Неделю назад провели репетицию в прямом эфире на сайте Театра Наций. И после - посыпались вопросы.

Подписчики Миронова спрашивают, у кого возникла идея поставить спектакль «Горбачев»? Как ему удается преодолеть стереотипы, которые существуют в отношении Михаила Сергеевича. Горбачев – фигура в наше истории неоднозначная. Его критикуют за развал Советского Союза, за «сухой закон», да много за что...

Миронов ответил на вопросы своих подписчиков в Инстаграме и признался: он думал - они умнее. Идея спектакля принадлежит режиссеру Алвису Херманису, который уже сотрудничал с Театром Наций. Он поставил сверхуспешный спектакль «Рассказы Шукшина». И после долгих раздумий, как продолжить сотрудничество, Херманис предложил «Горбачева».

- Я сразу загорелся этой идеей, - признался Евгений Миронов. - «Царствование», правление Горбачева мы не будем показывать. Его нет в пьесе. Это будет спектакль не о Горбачеве-политике, а о семейной паре Михаила Сергеевича и Раисы Максимовны. Их союз изменил не только нашу страну, но и весь мир.

Актеры в прямом эфире Instagram прочли фрагмент готовящегося спектакля "Горбачев".Фото: www.youtube.com

Я прочитал множество книг, мемуаров, как критических, так и наоборот, прочитал воспоминания Михаила Сергеевича и Раисы Максимовны. Для меня Горбачев открылся как человек безупречной порядочности, обладающий природной интеллигентностью. Уважение к другому человеку, нравственность объединяли и сближали Михаила Сергеевича и Раису Максимовну. Вообще нравственность – это плохая черта для политика. Там должно быть другое - способность перейти грань, когда «цель оправдывает средства». Горбачев эту грань никогда не переходил. И руки у него не в крови. Многие его обвиняют в нерешительности, но благодаря этому мы не ушли в гражданскую войну. Время было тяжелое… Его обвиняют в разных грехах, но эти обвинения от незнания, от темноты нашей… Мы, работая над спектаклем, разбираемся в характере Горбачеве как «ученые», чтобы объективно его понять.

Горбачев смог сделать невозможное: страна с тоталитарным режимом стала говорить свободно. Каждый – и рабочий, и профессор - мог открыто высказывать свое мнение. Он выслушивал критику, которую ему говорили в лицо. Он выслушивал и называл это достоянием.

Он с внучкой стоял на мавзолее Ленина во время демонстрации, а люди проходили мимо с плакатами, на которых были оскорбительные лозунги в его адрес. Горбачева тогда не выдержал, развернулся и ушел. А внучка заплакала: «Дедушка за что?». Наверное, было «за что». Наверное, многое из того, что он хотел сделать, не получалось. Тем не менее при нем поменялся воздух - и в нашей стране, и в мире. К России стали относиться по-другому.

Увы, многие вопросы и комментарии, которые посыпались в Инстаграм, Евгения Миронова расстроили.

- Я прочитал комментарии. Это как-то неприятно… Неприятно, что у нас в крови нет уважения, принятия другой точки зрения, - высказал свою отношение Миронов. – Люди, еще не зная материал, стали ругать, обливать грязью. Меня это очень расстроило. Любой спектакль – это повод к разговору, возможно, - к дискуссии, к спору. Я думал, что мои подписчики в Инстаграме умнее… Ну ничего – мы все вместе учимся.