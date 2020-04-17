Давка на границе: Украинцы массово бегут из карантинной Европы
Посмотрите на это фото. В жуткой толпе на погранпереходе «Берегово» (из Венгрии на Украину), сутками стоят в очереди тысячи заробитчан. Деваться им некуда – большинство погранпунктов закрыто из-за карантина. Осталась чуть ли не последняя лазейка на венгерской границе и туда устремились все гастарбайтеры из Италии, Франции, Германии и Чехии. Работы в Европе сейчас нет, а через день Пасха – так пограничники объясняют случившийся ажиотаж.
И, конечно, никто в этой толпе не выдерживает «социальную дистанцию», грязные, пропотевшие маски люди не снимают сутками. Рано или поздно эта толпа рассосется, и гастарбайтеры развезут коронавирус по всей Украине.
Вернуться на заработки в Европу у этой толпы в ближайшие месяцы вряд ли получится, в лучшем случае – осенью, это при самом оптимистичном прогнозе.
Торгово-промышленная палата Украины уже зафиксировала всплеск безработицы, побивший рекорд 15-летней давности. Сейчас на Украине безработных около 3 миллионов, вернувшиеся домой заробитчане встают на учет бирж труда, чтобы получить хоть какую-то копеечку на время вынужденного «отпуска».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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