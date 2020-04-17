Звезда "Бриллиантовой руки" тяжело и неизлечимо больна

Серафима Холина всенародную любовь и популярность получила после выхода легендарной картины Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука". В ленте актриса сыграла ведущую показа мод. Но большую часть жизни она посвятила озвучиванию фильмов. Ее голосом говорят самые известные актрисы - Софи Лорен, Моника Витти, Мари Дюбуа.

"Легким движением руки брюки превращаются, брюки превращаются… превращаются брюки… в элегантные шорты", - фраза Серафимы Холиной, сказанная ею в фильме "Бриллиантовая рука", стала культовой и долгие годы преследовала артистку.

Она была счастлива замужем за однокурсником, актером Олегом Голубицким. От него родила единственную дочь Людмилу. В 1995 году звезда "Бриллиантовой руки" овдовела. С тех пор о жизни Серафимы Васильевны практически ничего не известно. Как-то мелькали сообщения, что женщина больна. Однако подробностей не было.

"Легким движением руки брюки превращаются в элегантные шорты!" - бессмертная фраза в исполнении Серафимы ХолинойФото: www.youtube.com

На днях ее дочь вышла на связь и рассказала о своей знаменитой родительнице. Сейчас Холиной 96 лет. "Она практически ничего не видит, да и с головой уже проблемы - страдает от болезни Альцгеймера", - цитирует Людмилу "СтарХит".

Дочь ухаживает за неизлечимо больной матерью. Женщина не отходит от нее ни на шаг и не просит ни кого о помощи. "Мама дома сидит, смотрит телевизор, особенно любит новости", - поведала наследница.

Кстати, свое последнее интервью Серафима Васильевна дала в 2013 году по случаю своего юбилея. "Я не ожидала, что человек в 90 лет живет совершенно нормальной жизнью. Почему-то мне казалось, что 90 лет - это где-то далеко, а оказалось все рядом", - рассказывала актриса. Тогда она и не предполагала, что совсем скоро ей предстоит бороться с тяжелым недугом.