Доставка: единственный шанс сохранить бизнес во время пандемии

Режим самоизоляции, который из-за пандемии коронавируса введен во всех регионах России, диктует бизнесу новые правила. В группу риска первыми попали владельцы многочисленных кафе и ресторанов. От Волги и до Енисея общепит закрыт. Рестораторы одними из первых впали в панику: мол, скоро им всем крышка. Но если разобраться, то не все так плохо.

Малому бизнесу сразу же был предложен альтернативный способ работы: на вынос, то есть доставка. Устроить в ресторане романтический ужин при свечах - нельзя, а заказать еду на дом можно.

Но создать в короткие сроки собственную служу доставки сложно и дорого: сайт, курьеры, транспорт, упаковка… Такие расходы по карману далеко не каждому представителю малого бизнеса, а действовать надо быстро. Но выход нашелся. Уже много лет на рынке доставки успешно работают сервисы Яндекса. Все что нужно – присоединиться к этой системе.

- У меня небольшой придорожный ресторан на въезде в Екатеринбург. Фирменное блюдо - манты. До 30 апреля нам запрещено принимать посетителей, и не факт, что карантин не продлят. После введения самоизоляции мы просчитали расходы на собственную доставку. Получилось около миллиона рублей. Сумма для нас огромная, - рассказал «КП» ресторатор из Екатеринбурга Алексей Нестеров. – Бухгалтер предложила стать партнерами Яндекс. Еды. Вложения почти нулевые, и уже через три дня мы стали получать первые заказы.

Подключиться к сервису Яндекс. Еда можно не выходя из дома, а значит и риска за-разиться коронавирусом нет. А еще никаких очередей и бумажной волокиты. Все что нужно - подать заявку на экспресс-подключение на сайте yandex.ru.

- Новичкам еще и плюшки положены. Нам дали 100 заказов без комиссии. Приятно, ос-обенно в нынешних непростых условиях, - рассказала «КП» Марина Маслова, владелица кофейни в Мурманске. – Раньше нужды в доставке не было. Наше кафе в центре города и люди просто брали кофе и круассаны по пути на работу и обратно. Сейчас единственный шанс работать – это доставка. Да и для людей это спасание. В своих домашних офисах они скучают по любимому эспрессо и капучино. Мы подали заявку, отправили меню (шаблон, кстати, есть на сайте Яндекса), заполнили оферту, - и начали работать.

Подключиться к сервису могут и кафе, у которых есть собственные курьеры. Им работать с Яндекс. Едой тоже выгодно.

- За месяц до введения режима самоизоляции мы запустили свою доставку. У нас японский ресторан в районе Таганки. Заказы принимали на своем сайте, наняли курьеров. Но бизнес не пошел. Проанализировали и оказалось, что людям просто неудобно заказывать по-старинке - на сайте. Все предпочитают смартфоны, большинство москвичей пользуются приложением Яндекс.Еда. Мы тоже решили присоединиться и дела наладились. Кстати, курьеров мы не стали увольнять. Благодаря им у нас особые условия: – комиссия 0%.

Еще один способ реанимировать бизнес во время пандемии – услуги Яндекс.Такси. Уже несколько месяцев в приложении, которым миллионы россиян пользуются для заказа поездок, есть услуга доставки посылок. Сегодня она стала настоящей палочкой-выручалочкой для малого бизнеса. Ей пользуются не только для доставки документов, но и для развоза товаров. Таксисты стали курьерами, причём пользоваться их услугами максимально просто.

- У меня был цветочный магазин. После введения карантина пришлось отказать от аренды помещения. Но я работаю на дому. Делаю букеты и композиции и оправляю их клиентам с помощью доставки Яндекс.Такси. Все максимально просто: заказ делаю через приложение. Среднее время ожидания 5-10 минут. Столько же уходит на доставку. Цены тоже радуют – они почти такие же, как на стандартную поездку на такси, - рассказала «КП» Валерия Денисова, флорист из Нижнего Новгорода.

Кстати, все отправления застрахованы на сумму до 500 тысяч рублей. А владелец груза может отслеживать путь такси в режиме реального времени. Посылку можно передавать бесконтактным способом – водитель забирает ее у дверей квартиры или офиса и оставляет у двери получателя. Насколько это удобно, оцените сами.