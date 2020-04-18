Почему Трамп в разгар пандемии объявил войну Всемирной организации здравоохранения

Демарш президента США не стал неожиданностью. Ранее в апреле он уже заявлял, что ВОЗ «облажалась» с коронавирусом, грозился реформировать ее, либо создать альтернативную международную организацию по здоровью. Теперь от угроз перешел к действиям.

14 апреля официально объявил, что Штаты временно прекращают финансирование на период проведения расследования о «серьёзной некомпетентности руководства и сокрытии распространения коронавируса». Следствие, по прогнозам, продлится 2-3 месяца.

Трамп напомнил, что в конце января руководство ВОЗ выступило против решения Вашингтона ограничить полеты в Китай на ранних этапах вспышки болезни. «Другие страны и регионы, которые, следуя рекомендациям ВОЗ, держали свои границы с Китаем открытыми, ускорили пандемию во всем мире». Из-за чего, дескать, заразилось в 20 раз больше людей. За что руководство организации должно понести ответственность.

Обвинение серьезное, учитывая, что США – главный спонсор ВОЗ ($400-500 млн. выделяет ежегодно!)

Что стоит за этой странной войной?

Трамп напомнил, что в конце января руководство ВОЗ выступило против решения Вашингтона ограничить полеты в Китай на ранних этапах вспышки болезниФото: Shutterstock

МЕТАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

- Решение Трампа по ВОЗ, безусловно, конвульсивно- экономическое, - говорит член Совета по внешней и оборонной политике, доктор юридических наук Владимир ОВЧИНСКИЙ. - Полгода до президентских выборов, а в стране полная катастрофа с COVID – 19 и глубочайший финансово – экономический кризис. Последнее для Трампа особенно опасно. Ведь именно на его личных достижениях в организации подъёма экономики США и строилась вся вторая выборная кампания.

Как раз перед заявлением о прекращении финансирования ВОЗ эксперты банка JP Morgan заявили, что Штаты сползают в рецессию, коронавирусный кризис практически уничтожил потребительскую и деловую активность. Крупнейшие банки за океаном ждут катастрофического обвала американской экономики - на 40%. Только в апреле из-за закрытия предприятий и карантина страна потеряет около 25 миллионов рабочих мест.

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Булард и вовсе заявил, что в США будет 30-процентная безработица (на пике Великой депрессии было 25%).

Вот и мечется Трамп в тисках двойного кризиса, пытаясь переложить ответственность на плечи ВОЗ. Да ещё и финансово наказать эту всемирную организацию в столь сложный для всего человечества период.

Штаты сползают в рецессию, коронавирусный кризис практически уничтожил потребительскую и деловую активностьФото: REUTERS

КУДА СМОТРЕЛА РАЗВЕДКА

- Однако президент Штатов обвиняет ВОЗ в сокрытии важной информации о распространении опасной эпидемии!

- Трамп занял весьма «странную» позицию, рассматривая ВОЗ чуть ли не как свой разведывательный орган. При этом почему-то забывает о своих национальных органах разведки. А они, по всей видимости, такую информацию ему, Белому дому и Пентагону докладывали. Но была ли адекватная реакция?

По данным ABC News, ещё в конце ноября (эта информация была продублирована на сайте Голоса Америки 14 апреля 2020 года) военный Национальный центр медицинской разведки (NCMI) предупреждал об инфекции в районе китайского Уханя, которая представляет угрозу для населения, скажется на бизнесе. То, что ныне получило известность как пандемия COVID – 19. Отчёт NCMI - результат анализа полученных перехватов в сочетании со спутниковыми картинками. Это вызвало тревогу, что неконтролируемая болезнь создаст серьезную угрозу военным силам США в Азии.

«Аналитики пришли к выводу, что это может быть катастрофическим событием», - утверждает один из источников об отчете NCMI.

По утверждениям источников, подробное разъяснение проблемы попало в сводку по вопросам разведки для президента в начале января 2020 года. Якобы руководство Китая знало, что эпидемия вышла из-под контроля, но скрывало такую важную информацию от правительств иностранных государств и учреждений общественного здравоохранения.

Как поясняет ABC News, NCMI - компонент разведывательного управления Пентагона.

На вопрос о том ноябрьском предупреждении в программе канала ABC «На этой неделе» министр обороны Марк Эспер 12 апреля так ответил телеведущему Джорджу Стефанопулосу: «Я не могу вспомнить, Джордж. Но у нас есть много людей, которые внимательно следят за этим... Наши люди, которые занимаются этими вопросами, постоянно наблюдают за этим».

Ещё в конце ноября военный Национальный центр медицинской разведки предупреждал об инфекции в районе китайского Уханя, которая представляет угрозу для населения, скажется на бизнесеФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Трамп намекает, дескать, руководство ВОЗ было в сговоре с Пекином, биологами и медиками Уханьской лаборатории, откуда, вроде бы, и начал свой смертоносный поход по планете коронавирус.

- 12 апреля в интернет - издании Daily Mail Online опубликована сенсационная статья с длинным названием: «Выявлено: Правительство США предоставило грант в 3,7 млн долларов Уханьской лаборатории, находящейся в центре подозрений об утечке коронавируса, которая проводила эксперименты на летучих мышах из пещер, где, как полагают, возникла болезнь».

Напомню: Уханьский институт вирусологии - самый передовой научный центр подобного рода на материковой части Китая. Расположен в двадцати милях от печально известного ныне рынка морепродуктов», который считается, стал местом первоначальной передачи коронавируса людям. В Институте хранится более 1500 штаммов смертоносных вирусов. Он специализируется на исследовании «наиболее опасных патогенов», включая специфические вирусы, переносимые летучими мышами.

Уханьский институт вирусологии - самый передовой научный центр подобного рода на материковой части КитаяФото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайские власти решили создать этот институт после того, как стране был нанесен сильный ущерб вспышкой атипичной пневмонии в 2002 - 2003 гг. Коронавирус SARS убил тогда 775 человек и заразил более 8000 человек во всем мире.

Согласно документам, полученным Daily Mail, учёные Уханьского института проводили испытания на летучих мышах, которые являются частью проекта, финансируемого Национальным институтом здравоохранения США. Это основное учреждение правительства США, ответственное за исследования в области биомедицины и общественного здравоохранения.

- Вот это поворот!

- Институт Уханя перечисляет на своем веб-сайте в качестве партнёров и ряд других американских академических учреждений: Университет Алабамы, Университет Северного Техаса, Гарвардский университет и Национальную федерацию дикой природы.

Из этой публикации следует, что американцы были осведомлены об исследованиях и экспериментах со смертельными вирусами в Уханьском институте на протяжении ряда лет, в том числе и в годы правления Трампа. Они выбрали Уханьский институт для того, чтобы проводить смертельные эксперименты по заражению летучих мышей и поросят разными коронавирусами. В самих США и в Евросоюзе такие исследования запрещены на основании правовых норм, регулирующих биоэтику. А в Китае таких запретов нет, поэтому американцы и использовали этот полигон.

Конгрессмен США Мэтт Гетц прямо заявил: «Многие годы правительство США финансировало Уханьский институт для проведения жестоких экспериментов с животными, которые, возможно, способствовали глобальному распространению коронавируса. Эта деятельность практически не контролировалась официальными лицами США».

При этом сам Трамп до сих пор не обладает стопроцентной информацией о главном: коронавирус - дело человеческих рук? Или он имеет природное происхождение?

Американские военные продолжают проверять версию о его искусственном происхождении. Об этом 14 апреля на брифинге в Пентагоне заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

«На данном этапе я скажу, это еще не окончательно установлено, но все свидетельства, как кажется, указывают на естественное происхождение. Но безусловно мы этого не знаем.»

- Да уж, этому генералу ярлык «дешевого конспиролога» никак не навесить!

- Мало того, что этим вопросом всерьез занимаются военные. 14 апреля Комитет Сената США по внутренней безопасности и правительственным делам принял решение провести собственное специальное расследование о причинах возникновения пандемии и возможном сокрытии ВОЗ информации о лабораторном изготовлении COVID – 19 в Уханьском институте!

Трамп до сих пор не обладает стопроцентной информацией о главном: коронавирус - дело человеческих рук? Или он имеет природное происхождение?Фото: REUTERS

ОПАСНАЯ ХИМЕРА

- Ну, теперь держись, ВОЗ! Правда всплывет наружу!

- Удивительное дело. Порой возникает ощущение, что мы все находимся либо в сумасшедшем доме, либо участвуем в какой – то странной игре в заговор молчания. Сейчас в Сети гуляет статья из серьёзного научного британского журнала «Nature» с любопытным названием – «Искусственно созданный вирус летучих мышей вызывает дебаты по поводу рискованных исследований.» Опубликована 12 ноября 2015 года.

Обратите внимание на подзаголовок – «Изготовленный в лаборатории коронавирус, связанный с SARS, может инфицировать клетки человека». Статья посвящена научному эксперименту по созданию гибридной версии коронавируса летучей мыши, связанного с коронавирусом SARS , вызвавшем в 2002-2003 годах вспышку атипичной пневмонии. Его 9 ноября 2015 года подробно описал в журнале Nature Medicine соавтор исследования Ральф Барик из Университета Северной Каролины.

Барик и его коллеги-ученые создали химерный вирус, который выращивали в мышах. Эта химера смогла инфицировать клетки дыхательных путей человека. Разумеется, эксперимент проводился ради науки и человечества. Он показал, что SARS-подобная группа циркулирующих коронавирусов летучих мышей потенциально может заражать людей.

Однако не все ученые одобрили эксперимент с химерой. Как писал по горячим следам журнал «Nature», он вызвал новые дебаты, стоит ли рисковать, разрабатывать в лабораториях вирусы с возможным пандемическим потенциалом.

- Что, были и раньше подобные дебаты, Владимир Семенович?

-Ученые и прежде спорили, надо ли разрешать лабораторные исследования, которые усиливают вирулентность, как называют количественную характеристику патогенности микроорганизма. В октябре 2014 года правительство США ввело мораторий на федеральное финансирование исследований коронавирусов, вызывающих атипичную пневмонию SARS (унес в 2002-2003 гг -755 человеческих жизней, летальность – около 10 процентов, -Ред.) и MERS (ближневосточный острый респираторный синдром с летальностью около 40 процентов, его жертвами стали в 2012-15 гг 858 человек, -Ред.)

Барик с коллегами тогда уже вели эксперимент с химерой, поэтому Национальный Институт здравоохранения США разрешил его продолжить под ведомственным контролем. Потом Институт и вовсе пришел к выводу, что эта работа не очень рискованная, под действие моратория не попадает.

Создав химеру, способную заражать людей, Барик на волне триумфа поделился в 2015 году планами провести новые исследования на приматах и получить данные, полезные для человека.

«Единственный результат этой работы - создание в лабораторных условиях нового, неестественного риска», - заявил журналу «Nature» молекулярный биолог и специалист по биозащите Ричард Эбрайт из Рутгерского университета, Нью-Джерси. Вирусолог парижского Института Пастера Саймон Уэйн-Хобсон и вовсе предупредил: «Исследователи создали новый вирус, который отлично растет в клетках человека. Но если он вырвется наружу, никто не сможет предсказать траекторию его движения».

- Не исключено, что так и случилось. Коронавирус, вызвавший вспышку атипичной пневмонии, официально зовется SARS-CoV. Нынешнюю пандемию устроил его ближайший родственник - SARS-CoV-2. Вырвавшаяся на свободу химера?

- Подробная информация о химере коронавируса была опубликована осенью 2015 года, как и предупреждения ученых о возможном риске. Но власти США это не замечали. Где твиты Трампа? Где его обращения к той же ВОЗ с просьбой проверить ту информацию? Почему не реагировал раньше Сенат? А теперь у них ВОЗ виноват.

Действительно живём в Королевстве кривых зеркал!

(Впрочем, ВОЗ тоже далеко не белая и пушистая.)

(Продолжение следует)