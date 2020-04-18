Как Алина Загитова победила Медведеву на чемпионате мира 2019. Прямая видеотрансляция произвольной програмы ЧМ-2019

В апреле 2019 года свой последний титул для полной коллекции выиграла 16-летняя россиянка Алина Загитова. Олимпийская чемпионка Пхенчхана со второй попытки выиграла золотую медаль ЧМ, став первой на турнире в Сайтаме. По итогам короткой и произвольной программы Загитова была безоговорочно первой и суммарно добилась выигрыша золотой награды.

Турнир мог бы стать битвой двух топ-фигуристок из сборной России Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Но преимущество олимпийской чемпионки было слишком большим. Медведева приехала на первый ЧМ под началом тренера Брайана Орсера и выиграла бронзовую медаль.

Отметим, что тот прокат вошел в историю фигурного катания. Еще одна звездная ученица Этери Тутберидзе, Элизабет Турсынбаева из Казахстана, исполнила четверной прыжок. И благодаря этому в итоговом протоколе Лиза стала второй. На том чемпионате мира третья фигуристка сборной России Софья Самодурова, которая выиграла первенство Европы 2019 в Минске, стала лишь восьмой в итоговом протоколе.

Международный союз конькобежцев во время карантина по коронавирусу официально решил повторить видеозаписи лучших состязаний последних лет. И на очереди в этой серии - женская произвольная программа на ЧМ-2019 в Сайтаме.

Начало прямого эфира - в 13:00 по московскому времени.