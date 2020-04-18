2020-04-18T03:40:04+03:00
Спорт

Как Алина Загитова победила Медведеву на чемпионате мира 2019. Прямая видеотрансляция произвольной програмы ЧМ-2019

Год назад Алина победила на турнире в Сайтаме и теперь можно пересмотреть легендарный прокат
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Весной 2019 года в Сайтаме Алина Загитова выиграла золото, а Евгения Медведева стала третьей.Весной 2019 года в Сайтаме Алина Загитова выиграла золото, а Евгения Медведева стала третьей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В апреле 2019 года свой последний титул для полной коллекции выиграла 16-летняя россиянка Алина Загитова. Олимпийская чемпионка Пхенчхана со второй попытки выиграла золотую медаль ЧМ, став первой на турнире в Сайтаме. По итогам короткой и произвольной программы Загитова была безоговорочно первой и суммарно добилась выигрыша золотой награды.

Турнир мог бы стать битвой двух топ-фигуристок из сборной России Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Но преимущество олимпийской чемпионки было слишком большим. Медведева приехала на первый ЧМ под началом тренера Брайана Орсера и выиграла бронзовую медаль.

Отметим, что тот прокат вошел в историю фигурного катания. Еще одна звездная ученица Этери Тутберидзе, Элизабет Турсынбаева из Казахстана, исполнила четверной прыжок. И благодаря этому в итоговом протоколе Лиза стала второй. На том чемпионате мира третья фигуристка сборной России Софья Самодурова, которая выиграла первенство Европы 2019 в Минске, стала лишь восьмой в итоговом протоколе.

Международный союз конькобежцев во время карантина по коронавирусу официально решил повторить видеозаписи лучших состязаний последних лет. И на очереди в этой серии - женская произвольная программа на ЧМ-2019 в Сайтаме.

Начало прямого эфира - в 13:00 по московскому времени.

Произвольная программа ЧМ-2019. Женщины. Прямая видеотрансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Самое сложное – убедить спортсмена-миллионера, у которого сейчас все хорошо, что это не насовсем»: в России появилась бизнес-школа для футболистов
Мы нашли курсы, где звезд российского футбола учат не тратить свои деньги. Ее создал бывший вратарь «Спартака» и сборной Казахстана
Федерер бьют мечом по стене, а Бэкхем бегает вокруг своего поместья: как известные спортсмены поддерживают форму в режиме самоизоляции
Звезды спорта по всему мира показывают в соцсетях упражнения, большинство из которых повторить у себя дома под силу каждому [видео]
Новости 24
Алена Косторная: "Когда Трусова прыгает пять четверных, сразу думаю: "Я тоже так могу!"
Трамп ожидает, что в США от коронавируса умрут 60 – 65 тысяч человек
Зеленский посоветовал украинцам думать не о комфорте, а о том, чтобы выжить
Жертвами пожара в жилом доме в Серпухове стали два человека, еще один пострадал
Трамп обещал передать Мексике аппараты ИВЛ
В Нью-Йорке не имеющих возможность соблюдать карантин разместят в отелях
Метеоролог объяснил причины снегопадов в Москве в апреле
Вице-президент: У США есть достаточно тестов на коронавирус для начала "открытия" экономики
Депутат Мосгордумы уточнил, какие документы нужно брать с собой при походе в магазин
Врач-иммунолог рассказал, помогает ли русская баня при профилактике коронавируса
На Украине собираются задействовать спецназ, если у церквей на Пасху будут собираться толпы народа
Число выздоровевших от коронавируса в России на 18 апреля 2020 года составило 2590 человек
В метро Нью-Йорка во время пандемии коронавируса зазвучал голос российской актрисы
Иммунолог назвал манипуляцию, которая добьет коронавирус после кипячения маски
Коронавирус в России, последние новости на 18 апреля 2020: ЕГЭ и ОГЭ готовы перенести еще раз, дизайнеры наладили выпуск особых масок
Американские авиакомпании меняют правила посадки на рейсы из-за коронавируса
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире возросло до 2 074 579
Американские ученые заявили, что число заболевших коронавирусом может быть почти в 100 раз больше
Число умерших из-за коронавируса в России на 18 апреля 2020 года составило 273 человека
На выходных вернутся домой россияне из Индии, Японии и Таиланда
Собянин не исключил, что пропускной режим в Москве могут ужесточить
Число умерших от коронавируса в мире превысило 150 тысяч человек
Сирия получила первую партию помощи от России для борьбы с коронавирусом
Врач назвал три смертельно опасных фактора при коронавирусе
Нобелевский лауреат считает, что коронавирус может иметь лабораторное происхождении
Путин перенес срок отчета чиновников о доходах