2020-04-18T11:13:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 18 апреля 2020: 4785 человек заболели за сутки

Оперштаб публикует данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 18 апреля 2020 года
Семен ЕЛЕНИН
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Оперштаб публикует данные про новые случаи заражения коронавирусом в РоссииОперштаб публикует данные про новые случаи заражения коронавирусом в РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки коронавирусная инфекция диагностирована у 4785 человек в 79 регионах России. Такие данные приводит федеральный Оперативный штаб.

В десятке регионов с самым большим числом новых пациентов - Москва (2649, вчера было 1959), Подмосковье (482), Санкт-Петербург (139), Мордовия (62), Чечня (60), Нижегородская область (69), Ставропольский край (64), Тверская область (59), а также Краснодарский и Красноярский край (по 45).

«Всего в стране зарегистрировано 36 793 заболевших во всех 85 регионах», - сообщают в Оперативном штабе.

За сутки из российских больниц выписали 467 человек, которые успешно вылечились от коронавируса. Общее число выздоровевших выросло до 3057.

По данным специалистов, также за сутки зафиксировано 40 летальных случаев.

21 человек скончался в Москве, 4 - в Воронежской области, по 2 - в Ингушетии и Псковской области, по одному - в Калужской, Ивановской, Мурманской, Новгородской, Свердловской, Орловской, Кемеровской и Волгоградской областях, Санкт-Петербурге, Хабаровском крае и Краснодарском крае.

Общее число жертв COVID-2019 в России с момента начала эпидемии - 313 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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