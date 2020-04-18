Коронавирус в России, последние новости на 18 апреля 2020: ЕГЭ и ОГЭ готовы перенести еще раз, дизайнеры наладили выпуск особых масок
В России число заболевших на 18 апреля составляет 32008 человек. В лидерах не зафиксировано существенных перемен. Болезнь распространяется в таких регионах как Москва, Петербург, Московская и Ленинградская области.
“Комсомолка” поговорила с российским разработчиком самого точного в мире экспресс-теста для диагностики коронавируса, узнав важные и интересные подробности. Мы узнали,как в разных странах мира в период коронавируса оказывают финансовую помощь бизнесу и населению.
А вот на Украине - своя атмосфера. Там на границе образовалась большая толпа, настоящая давка. И граждане пытаются всеми силами вернуться в свою страну из Европы. Французские ученые выяснили, при какой температуре наступит смерть коронавируса.
Российские дизайнеры в период эпидемии коронавируса по-своему отреагировали на это событие. И наладили выпуск специальных защитных масок.
Судьба экзаменов у школьников из-за коронавируса - в подвисшем состоянии. Минпросвещения заявило о готовности перенести еще раз ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году.
На Китай идет очень много нападков со стороны Запада. Колумнист "КП" развенчал фейки, которые в последнее время навешиваются на страну, которая первой приняла удар пандемии.
ИСТОЧНИК KP.RU