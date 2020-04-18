2020-04-17T18:56:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России, последние новости на 18 апреля 2020: ЕГЭ и ОГЭ готовы перенести еще раз, дизайнеры наладили выпуск особых масок

Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 18 апреля 2020 года
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 18 апреля 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в России на 18 апреля 2020 годаФото: REUTERS
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В России число заболевших на 18 апреля составляет 32008 человек. В лидерах не зафиксировано существенных перемен. Болезнь распространяется в таких регионах как Москва, Петербург, Московская и Ленинградская области.

“Комсомолка” поговорила с российским разработчиком самого точного в мире экспресс-теста для диагностики коронавируса, узнав важные и интересные подробности. Мы узнали,как в разных странах мира в период коронавируса оказывают финансовую помощь бизнесу и населению.

А вот на Украине - своя атмосфера. Там на границе образовалась большая толпа, настоящая давка. И граждане пытаются всеми силами вернуться в свою страну из Европы. Французские ученые выяснили, при какой температуре наступит смерть коронавируса.

Российские дизайнеры в период эпидемии коронавируса по-своему отреагировали на это событие. И наладили выпуск специальных защитных масок.

Судьба экзаменов у школьников из-за коронавируса - в подвисшем состоянии. Минпросвещения заявило о готовности перенести еще раз ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году.

На Китай идет очень много нападков со стороны Запада. Колумнист "КП" развенчал фейки, которые в последнее время навешиваются на страну, которая первой приняла удар пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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