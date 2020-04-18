Рыжая бестия: "тайная" дочь Леонида Якубовича выросла настоящей красавицей

Варвара Якубович, в отличие от большинства звездных деток, почти не появляется на светских тусовках и не пользуется своей знаменитой фамилией. Вместо карьеры на ТВ, куда ей, казалось бы, проложена тропинка, девушка постигает азы международной журналистики в МГИМО. И даже страницу в Инстаграме, на которую подписаны всего пара тысяч человек, Варя ведет под вымышленным именем.

umi_coral 20-летие "Кафе Пушкинъ" 4 июня 2019 #кафепушкин #якубович #кафепушкинъ20лет

На днях дочь телеведущего опубликовала фотосессию со своего 22 дня рождения, которое отпраздновала еще до введения строгого карантина.

- 28 марта мы успели отметить мой день рожденья за день до закрытия всего и вся, - рассказала девушка в Инстаграме. - И это был один из лучших праздников в моей жизни!

На снимках профессионального фотографа дочь Якубовича предстала настоящей красавицей. Огненные рыжие локоны, смелое платье с оголенным плечом, туфли на шпильке и яркий макияж - такой Варвару не часто увидишь. В обычной жизни девушка почти не пользуется косметикой и одевается очень неброско. Именно в честь 22-летия она впервые покрасила волосы в яркий цвет и сделала татуировку - набила на плече тигра.

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Кроме того, у Варвары есть необычное увлечение, за которое ее то и дело травят в Сети. Она - косплеер, копирует образы любимых киногероев, из-за чего пользователи соцсетей считают девушку странной.

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- В костюмах я хожу либо на косплей-фестивали, либо на показы фильмов, на которых много других косплееров, - объяснилась однажды наследница телеведущего. - На официальные мероприятия одеваюсь по дресс-коду. Что касается того, как многие у нас воспринимают косплей... Это грустно. Грустно, что человек занимается любимым делом, отдает дань уважения литературным произведениям или фильмам, вкладывает душу в создание костюма, парика, грима, да и образа в целом, а кто-нибудь все равно найдет во всем этом что-то мерзкое, неприемлемое и смешное. Как к этому относиться? Да никак. Мне нравится косплей, с 2016 года им занимаюсь, познакомилась со многими интересными ребятами. Даже не знаю, что плохого можно найти в таком увлечении.

Напомним, у 74-летнего ведущего "Поля чудес" Леонида Якубовича двое детей от разных браков. Сыну Артему 47 лет, он работает под крылом отца - в дирекции информационных программ на Первом канале. А дочь Варвара всего на два года старше единственной внучки телеведущего Софии.