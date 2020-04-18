2020-04-18T12:39:16+03:00
Происшествия

"Во время коронавируса она подвергает опасности всех!": соседи попросили проверить жительницу Одинцово из-за ее странных привычек

Жильцы одинцовской многоэтажки боятся за своё здоровье из-за странной соседки
Наталия ЕРОШКИНА
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На видео видно, как девушка заходит в подъезд, плюет на кнопки вызова лифта и спокойно уезжает на свой этаж.На видео видно, как девушка заходит в подъезд, плюет на кнопки вызова лифта и спокойно уезжает на свой этаж.
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Пока работники медицины изо всех сил сражаются с коронавирусом, стараясь остановить пандемию, а всё остальное население пытается им в этом не мешать, девушка из подмосковного Одинцово плюет на технику безопасности и меры предосторожности. Причём плюет в прямом смысле этого слова.

В самый разгар эпидемии жильцы одной из многоэтажек стали замечать следы какой-то жидкости на кнопках лифта, которые появлялись буквально каждый день. Через какое-то время консьерж дежурила в подъезде с тряпкой и антибактериальной жидкостью, но застать нарушителя порядка с поличным ни у кого не получалось. Чтобы выяснить, кто и зачем этим занимается, особенно в такое неспокойное для всех время, жильцы запросили видео с камер. При их просмотре выяснилось, что делает это девушка, проживающая в подъезде.

На видео видно, как девушка заходит в подъезд, плюет на кнопки вызова лифта и спокойно уезжает на свой этаж.

- Когда жильцы всего дома увидели это видео, они были в шоке, это в самый разгар коронавируса, это что можно подумать, увидев такое сейчас? Она не только весь лифт оплевывает, на своей двери я тоже находил такие следы. Помимо всего прочего, ее нужно обязательно проверить на коронавирус, чтобы не подвергать опасности весь подъезд. - рассказал kp.ru сосед девушки Юрий.

Чтобы прекратить беспредел, жильцы дома обратились за помощью к председателю совета дома и написали заявление в полицию. Обсуждая между собой поведение молодой соседки, жильцы выяснили, что она не ограничилась лишь дверями и кнопками в своём подъезде, но и регулярно посещала ближайшие супермаркеты, где так же отметилась своими, мягко говоря, странными привычками.

- У нас есть женщина, которая работает в местном супермаркете одной из крупных сетей, она видела эту барышню в торговых залах своего магазина, она там плевала на прилавки и продукты, её там знают кассиры и охранники, много раз уже к порядку призывали. - говорит kp.ru одна из жительниц дома Мария

Соседи надеются, что полиции как-то удастся решить этот вопрос, и девушка станет вести себя цивилизованно. Если раньше подобные выходки можно было списать на невоспитанность, но в нынешней ситуации она может нести угрозу здоровью жильцов целой многоэтажки.

Сейчас в отношении девушки проводится проверка, о результатах которой станет известно позже.

В Одинцово девушка плюет на кнопки лифта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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