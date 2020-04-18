2020-04-18T14:37:09+03:00
Здоровье

Путь на кухню лежит через 10 000 шагов

Благодаря проекту “Человек идущий” россияне получили возможность участвовать в соревнованиях по ходьбе, не выходя из дома
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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В дни коронавирусного карантина, пока на улицу выходить без особой надобности не рекомендуется, стимулом вести активный образ жизни дома может стать всероссийское соревнование по ходьбе от проекта «Человек идущий».

Зарегистрироваться для личного или командного зачета можно на сайте проекта (человекидущий.рф), далее надо скачать мобильное приложение - через него подсчитывается количество шагов, пройденных каждым участником в режиме реального времени. Те, кто ходит дома активнее всего, получат, как и подобает в настоящих соревнованиях, призы и личные поздравления от легендарного кардиохирурга и академика РАН Лео Бокерия. Церемония чествования победителей впервые пройдет в виртуальном пространстве.

- Давно доказано, что систематические занятия физической культурой значительно снижают риски сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний. Ходьба – это универсальный, естественный, привычный и физиологичный вид физической нагрузки для человека любого возраста и пола, который не требует дополнительного оборудования и специально организованного пространства, - говорит академик Лео Бокерия.

Так что соревноваться теперь вы можете и со своими друзьями, и с супругами или детьми, правда, придется запастись не только терпением на долгую домашнюю прогулку, но и изобретательностью в том, как проложить по дому маршрут.

Мы тренируемся, а что происходит в теле?

- В повседневной жизни мы обычно используем меньше половины объема своих легких, дышим поверхностно и учащенно. Это нарушает жизнедеятельность организма и провоцирует появление многих недугов: от бессонницы до атеросклероза. Значительный рост "производительности" дыхания как раз и обеспечивает эффект тренировки. Систематические нагрузки увеличивают функциональный потенциал всей дыхательной системы. Глубокое, но редкое дыхание повышает не только жизненную емкость, но и вентиляционную способность легких, которая, в свою очередь, обеспечивает их нормальное очищение, - рассказывает Галина Тарасова, врач-оториноларинголог.

При движении, поясняет эксперт, ускоряется процесс кровообращения, что положительно сказывается как на физическом состоянии, так и психологическом самочувствии, поднимает общий тонус организма. Также во время бега и ходьбы растет жизненная емкость и вентиляционная способность легких, объем крови, диаметр артерий и количество капилляров в ткани легкого. Это полезно всем и в любом возрасте, главное, в соревновательном порыве не перегрузить себя и помнить о проветривание своего домашнего трека для ходьбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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