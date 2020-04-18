2020-04-18T17:02:49+03:00
Экономика

Почему власти должны отменить НДС на время коронавируса

Эксперты уверены, спасти российский бизнес от волны разорений смогут только налоговые послабления
Дмитрий КОЗУРОВ
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Сейчас многие фирмы просто встали. Бессмысленно давать отсрочку, а потом требовать с них налоги за эти полгодаСейчас многие фирмы просто встали. Бессмысленно давать отсрочку, а потом требовать с них налоги за эти полгодаФото: Андрей АБРАМОВ
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ЧЕГО ХОЧЕТ БИЗНЕС

По результатам опроса тысячи предпринимателей, который провел Центр стратегических разработок, самая желанная мера поддержки – отмена НДС на время распространения коронавируса. О налоговых каникулах говорилось и в письме четырех главных бизнес-объединений страны премьер-министру Михаилу Мишустину.

Более того, такие разговоры были и в самом правительстве. В СМИ попало письмо министра промышленности и торговли страны Дениса Мантурова, который предлагал не брать пока с предприятий НДС и отсрочить уплату уже начисленного налога.

- Ситуация с коронавирусом развивается быстрее, чем власти успевают на нее реагировать. Это отставание уже заметно для бизнеса, - сказал «Комсомольской правде» вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников. – Бизнесу изначально дали понять, что на отмену НДС можете не рассчитывать. Хотя для многих это одна из главных расходных статей. Например, для гостиничного бизнеса, налоговая нагрузка – это примерно треть издержек. Если считать и НДС, и налоги на фонд оплаты труда.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ ВЛАСТИ

Введенные в стране меры поддержки бизнеса фактически не затрагивают НДС. Разрешено только позже обычного подать декларации за первый квартал. Даже полугодовая отсрочка по уплате налогов, которая доступна для предприятий из пострадавших отраслей экономики (таковых, согласно постановлению правительства, всего 9), не касается НДС.

Впрочем, в перечне поручений президента по борьбе с коронавирусом, опубликованном на сайте Кремля 15 апреля, есть пункт «рассмотреть вопросы, касающиеся изменения порядка исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость». Срок чиновникам отведен короткий: до 20 апреля.

ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТОТ НАЛОГ ТАК ВАЖЕН

Можно понять, почему властям сложно просто махнуть рукой на НДС. Несмотря на то, что рядовые граждане могут даже не понимать, что это вообще за налог такой, он их кормит. НДС как источник пополнения федеральной казны сопоставим с нефтегазовыми доходами. Судите сами: по данным Минфина, в прошлом году бюджет получил от продажи углеводородов 7,9 трлн рублей, а с бизнеса в виде налога на добавленную стоимость – 7,1 трлн. Разница не такая уж и большая. То есть это важная для страны история.

С другой стороны, режим нерабочих дней как бы предписывает значительной части бизнеса замереть. То есть они никакой дополнительной стоимости не производят, и налог на нее не заплатят. Как, вероятно, не заплатят и своим контрагентам. То есть поступления от НДС, очевидно, снизятся.

У бизнеса есть веская причина просить избавить его именно от НДС.

- Предприятия исчисляют НДС по отгрузке. То есть я поставил какой-то товар или оказал услуги, подписал акт – у меня возникает обязанность уплатить НДС. И никого не волнует, заплатили ли мне за этот товар или эти услуги, - объясняет генеральный директор Центра экономических экспертиз «Налоги и финансовое право» Аркадий Брызгалин. – То есть налог есть, независимо от того, получил ли я какую-либо выручку. Это самое страшное, что есть в налоге на добавленную стоимость.

Эксперты уже отмечают зарождающийся кризис неплатежей. Народ перестал оплачивать квитанции за жилищно-коммунальные услуги, а бизнес – поставки и услуги посредников. Есть даже случаи, когда деньги у компаний есть, но они не хотят их тратить: мало ли, что будет завтра. Это еще одно губительное свойство кризиса.

В начале апреля бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагал в качестве одной из антикризисных мер изменить принцип исчисления НДС: сделать его «по оплате», а не «по отгрузке». Министр экономического развития страны Максим Решетников чуть позже рассказал журналистам, что в коридорах власти эта идея тоже бродила, но от нее решено было отказаться.

ПОЧЕМУ ОТСРОЧКИ НЕДОСТАТОЧНО

- Сейчас многие фирмы просто встали. Бессмысленно давать отсрочку, а потом требовать с них налоги за эти полгода. Бизнес просто не сможет собрать деньги, - уверен Алексей Кожевников из «Опоры России». - Мы не знаем, сколько продлится ситуация с коронавирусом. Но важно, чтобы бизнес не копил долги, потому что отдать их будет невозможно. Уже очевидно, что бизнес будет восстанавливаться долго. Возможно, результаты того, что происходит сейчас, мы будем переживать еще год-два. А ведь именно бизнес наполняет бюджет своими налогами. В нынешние времена его необходимо поддержать, хотя бы просто потому что иначе потом платить налоги будет некому.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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