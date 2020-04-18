2020-04-18T15:25:24+03:00
Экономика

Депутаты призвали раздать каждому россиянину по 25 тысяч рублей

Парламентарии считают, что пора распорядиться накопленными на «черный день» триллионами
Нина ЦВЕТКОВА
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Парламентарии считают, что пора распорядиться накопленными на «черный день» триллионамиПарламентарии считают, что пора распорядиться накопленными на «черный день» триллионамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Около ста депутатов Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов из Ассоциации независимых депутатов подали обращение президенту и главе правительства России с призывом раздать казенные деньги каждому россиянину. В нем парламентарии заявляют, что государство накопило резервы на «черный день», подчеркивая, что из-за мер борьбы с коронавирусом и введения режима самоизоляции этот день настал.

- Мы призываем предоставить достаточные пособия (25 тыс. рублей на взрослого, и 15 тыс. на ребенка) всем гражданам РФ за счет средств федерального бюджета, - говорится в обращении.

О безвозмездной материальной помощи каждому жителю страны уже полмесяца говорят видные экономисты и эксперты.

Хватит ли вообще денег на подобную инициативу? Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович считает, что безусловно. И приводит конкретные цифры.

- 10-15 тысяч рублей каждому - это не так много, - считает Остапкович. - Даже если взять все население страны - 146 миллионов жителей, то на это нужно всего полтора-два триллиона рублей. Мелочь в масштабах страны. Только в Фонде национального благосостояния лежит 10 триллионов. Международные резервы Центробанка - еще 40 триллионов рублей по нынешнему курсу.

Его коллега, профессор Высшей школы экономики Константин Сонин напомнил, что в борьбе с кризисами 2008 – 2009 и 2014 – 2015 годов правительство потратило куда больше, чем эти 1,5 триллиона рублей.

- К примеру, на борьбу с девальвацией в конце 2008 года Центробанк буквально сжег в биржевой топке $250 млрд золото-валютных резервов, - объяснил Сонин в интервью газете «Ведомости». - Эти деньги ушли в никуда. В нынешних российских обстоятельствах прямой одноразовый трансфер выглядит на редкость качественным и адекватным решением. Производители получат деньги от покупателей быстрее, чем через какие-то сложные программы поддержки, и получат из них как раз те, кто лучше и дешевле производит самые нужные товары.

Буквально накануне во время онлайн пресс-конференции главы Центробанка корреспондент «КП» задал вопрос о том, стоит ли выдавать по 10-20 тысяч рублей каждому россиянину в период кризиса?

- Адресная прямая поддержка граждан - это одна из мер, которая может использоваться в нынешней ситуации. Правительство уже применяет такие меры, выплачивая повышенные пособия по безработице, выдавая субсидии и беспроцентные кредиты на выплаты зарплаты работодателям. Но это все находится в компетенции правительства и бюджетных решений, - ответила «КП» Эльвира Набиуллина.

Глава Банка России говорит исключительно об адресных выплатах тем, кто действительно пострадал. По ее словам, раздача денег всем подряд, как правило, используется в тех странах, где исчерпаны возможности для стандартных мер поддержки экономики.

Напомним, что другие государства уже раздают деньги населению. Так, всем без исключения по 100 тысяч йен (68,5 тыс. руб.) выплатят в Японии. В Гонконге все взрослые граждане получат по 10 тысяч гонконгских долларов (95 тыс. руб.), в Сингапуре по 600 сингапурских долларов (31 тыс. руб.) поступят на счета тех, кому больше 21 года. И в США взрослым американцам вне зависимости от дохода перечислят 1200 долларов (74 тыс. руб.) и по 500 долларов (37 тыс. руб.) - каждому ребенку.

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По словам Набиуллиной, элементы социальной поддержки нужны, но разбрасывать деньги с вертолета власти не считают нужным (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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