2020-04-18T17:24:41+03:00
В мире

«Любите жизнь. Оставайтесь дома»: Финнов призывают оставаться дома советской песней

Клип набрал более 400 тысяч просмотров
Алексей ВАРЕНОВ
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Ролик заканчивается словами «Любите жизнь. Оставайтесь дома»Ролик заканчивается словами «Любите жизнь. Оставайтесь дома»
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Полиция финского города Оулу призывает граждан оставаться дома песней «Я люблю тебя, жизнь», популярную советскую песню 1956 года на слова Константина Ваншенкина на музыку Эдуарда Колмановского. Клип с песней в исполнении полицейского и тенора Петруса Шродеруса появился на канале полиции Оулу 17 апреля и днем позже уже набрал более 400 тысяч просмотров. Ролик заканчивается словами «Любите жизнь. Оставайтесь дома».

Как и многие советские песни того времени, она впервые попала в Финляндию в исполнении Георга Отса в 1962 году. Но популярной она стала годом позже, когда ее спел на финском телевидении певец Кауко Кэухкё. Позже он записал пластинку, которая к 1972 году стала в Финляндии «золотой» (для этого необходимо продать свыше 20 тысяч копий).

Неудивительно, что песня так понравилась финнам. Константин Ваншенкин сочинил строчки «Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново...» в середине 50-х годов во время прогулки по подмосковному лесу. Пришло вдохновение, а под рукой только кора березы. На нее и записал. Позже стихотворение было напечатано в «Комсомольской Правде», где его прочитал Марк Бернес. В сокращенном виде опубликованные в нашей газете стихи стали песней на музыку Эдуарда Колмановского — и визитной карточкой самого Марка Бернеса.

Видимо, финскому поэту Паули Салонену удалось точно передать ощущения автора и настроение оригинальной песни. Она нашла непростой путь к сердцу финнов, став по местным понятиям чрезвычайно популярной. Известно ее исполнение на финском как минимум десятком исполнителей на протяжении полувека. Иначе бы не выбрали ее местные полицейские, чтобы достучатся до сердец и умов сограждан.

Финский полицейский исполняет "Я люблю тебя, жизнь", чтобы поддержать людей на карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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