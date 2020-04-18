Депутат Госдумы Сергей Шаргунов: «Россия выдала ополченца Щербака из-за карантина»

Выслали его в родной город, который когда-то назывался Николаевск, потом Кустанай, теперь – Костанай. Русских в этом городе по-прежнему большинство. Официальная причина выдворения – нарушение миграционного законодательства России. В этой депортации не было бы ничего ужасного, если бы в Казахстане Евгения Щербакова не ждал тюремный срок от 5 до 9 лет – «за участие в незаконных вооруженных формированиях».

Ситуация парадоксальна тем, что Россия не просто поддерживает Донбасс, он, фактически, постепенно все больше становится частью России - о чем говорит и введение в ДНР и ЛНР «рублевой зоны». А после начала выдачи российских паспортов, сомнений стало еще меньше. Но, как мы убедились на печальной истории ополченца Щербака, по мнению наших правоохранителей, люди, которые держат сейчас фронт от Азовского моря до Луганска – «незаконные вооруженные формирования»?

Журналист КП попытался разобраться в случившемся вместе депутатом Госдумы Сергеем Шаргуновым. Он занимался судьбой Щербака и вчера ночью опубликовал в интернете горькое сообщение о выдаче. Я тоже участвовал в судьбах ополченцев, которых пытались выдавать Украине. Сообщение Шаргунова опубликовал и почти сразу со мной связался неизвестный «доброжелатель» - «Вы знаете, что власти Казахстана, разыскивают Евгения Щербака» за криминал?». Я не знал, поэтому, первым делом спросил у депутата Госдумы:

- Как только начался скандал, мне сообщили, анонимно, что Щербак бандит или вор, это правда? Месяц назад ко мне обращался ополченец, которого должны были депортировать в Молдавию. Мне показалось, что он что-то не договаривает. Точно. Глава Союза Добровольцев Донбасса и первый премьер ДНР Бородай, сообщил, что они не стали связываться с этим делом, потому что доброволец умудрился получить в России срок за наркотики.

- Я общался с матерью Щербака, общался с его родственниками, как мне кажется, собрал о нем самую полную информацию, ответил Шаргунов. - Я специально их спрашивал – предъявлялось ли Щербаку что-то, кроме «участия в незаконных вооруженных формированиях»? Нет. На территории Казахстана его взяли под стражу именно по этому обвинению, по этой статье. Это очень важно, потому что после выдворений всегда начинаются вбросы от тех, кто хотел бы это дело «замылить»: «Все не так однозначно».

- Он пытался легализоваться в России?

- Много раз и ему много раз отказывали, потому что закон о признании человека политическим беженцем у нас не работает. Принятый Думой закон абсолютно нерабочий. Евгению не дали даже временного убежища, а дали много отписок из Челябинской области. Кстати, точно такие же отписки я бы получил и из Ленинградской области и Владимирской. Так работает безликая Система. А в ней работают неплохие, в быту, дядьки-государственники. Но, они действуют так, как установлено, отвечая отписками.

- Ну да, в Системе же нет таких понятий, как «судьба человека», есть законы и нормы.

- И еще есть карантин. До многих чиновников не достучаться и не дозвониться. Если бы Госдума работала в полном объеме, я бы мог позвонить по «вертушке» руководству Челябинской области. Как звонил руководству Архангельской области, когда задержали ополченца Беноса Айо. Я просто поговорил с главой МВД по Архангельской области и через несколько часов его отпустили.

Из-за карантина, чиновников полу парализовало. Тем не менее, они возили Евгения Щербака на границу, потом возвращали обратно – его не с первого раза выдали. Игрались жестоко с живым человеком. Чего-то опасались, может, после моих депутатских запросов? Но все равно выдали. А в истории с Щербаком я вижу и некую нарочитость жеста, его вполне могли не выдавать, сославшись на пандемию и карантин. Но кто-то не поленился.

- Что делать?

- Нужен нормальный адвокат, который разберется с обвинениями прямо там. Есть еще ополченцы ждущие депортации. Прошу неравнодушных юристов как-то подключиться к этим историям.