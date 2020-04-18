2020-04-18T17:57:29+03:00
Политика

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов: «Россия выдала ополченца Щербака из-за карантина»

Евгения Щербака, ополченца из «Спарты» легендарного Моторолы, депортировали в Казахстан, где его ждет тюремный срок
Дмитрий СТЕШИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Евгению не дали даже временного убежища, а дали много отписок из Челябинской областиЕвгению не дали даже временного убежища, а дали много отписок из Челябинской области
Изменить размер текста:

Выслали его в родной город, который когда-то назывался Николаевск, потом Кустанай, теперь – Костанай. Русских в этом городе по-прежнему большинство. Официальная причина выдворения – нарушение миграционного законодательства России. В этой депортации не было бы ничего ужасного, если бы в Казахстане Евгения Щербакова не ждал тюремный срок от 5 до 9 лет – «за участие в незаконных вооруженных формированиях».

Ситуация парадоксальна тем, что Россия не просто поддерживает Донбасс, он, фактически, постепенно все больше становится частью России - о чем говорит и введение в ДНР и ЛНР «рублевой зоны». А после начала выдачи российских паспортов, сомнений стало еще меньше. Но, как мы убедились на печальной истории ополченца Щербака, по мнению наших правоохранителей, люди, которые держат сейчас фронт от Азовского моря до Луганска – «незаконные вооруженные формирования»?

Журналист КП попытался разобраться в случившемся вместе депутатом Госдумы Сергеем Шаргуновым. Он занимался судьбой Щербака и вчера ночью опубликовал в интернете горькое сообщение о выдаче. Я тоже участвовал в судьбах ополченцев, которых пытались выдавать Украине. Сообщение Шаргунова опубликовал и почти сразу со мной связался неизвестный «доброжелатель» - «Вы знаете, что власти Казахстана, разыскивают Евгения Щербака» за криминал?». Я не знал, поэтому, первым делом спросил у депутата Госдумы:

- Как только начался скандал, мне сообщили, анонимно, что Щербак бандит или вор, это правда? Месяц назад ко мне обращался ополченец, которого должны были депортировать в Молдавию. Мне показалось, что он что-то не договаривает. Точно. Глава Союза Добровольцев Донбасса и первый премьер ДНР Бородай, сообщил, что они не стали связываться с этим делом, потому что доброволец умудрился получить в России срок за наркотики.

- Я общался с матерью Щербака, общался с его родственниками, как мне кажется, собрал о нем самую полную информацию, ответил Шаргунов. - Я специально их спрашивал – предъявлялось ли Щербаку что-то, кроме «участия в незаконных вооруженных формированиях»? Нет. На территории Казахстана его взяли под стражу именно по этому обвинению, по этой статье. Это очень важно, потому что после выдворений всегда начинаются вбросы от тех, кто хотел бы это дело «замылить»: «Все не так однозначно».

- Он пытался легализоваться в России?

- Много раз и ему много раз отказывали, потому что закон о признании человека политическим беженцем у нас не работает. Принятый Думой закон абсолютно нерабочий. Евгению не дали даже временного убежища, а дали много отписок из Челябинской области. Кстати, точно такие же отписки я бы получил и из Ленинградской области и Владимирской. Так работает безликая Система. А в ней работают неплохие, в быту, дядьки-государственники. Но, они действуют так, как установлено, отвечая отписками.

- Ну да, в Системе же нет таких понятий, как «судьба человека», есть законы и нормы.

- И еще есть карантин. До многих чиновников не достучаться и не дозвониться. Если бы Госдума работала в полном объеме, я бы мог позвонить по «вертушке» руководству Челябинской области. Как звонил руководству Архангельской области, когда задержали ополченца Беноса Айо. Я просто поговорил с главой МВД по Архангельской области и через несколько часов его отпустили.

Из-за карантина, чиновников полу парализовало. Тем не менее, они возили Евгения Щербака на границу, потом возвращали обратно – его не с первого раза выдали. Игрались жестоко с живым человеком. Чего-то опасались, может, после моих депутатских запросов? Но все равно выдали. А в истории с Щербаком я вижу и некую нарочитость жеста, его вполне могли не выдавать, сославшись на пандемию и карантин. Но кто-то не поленился.

- Что делать?

- Нужен нормальный адвокат, который разберется с обвинениями прямо там. Есть еще ополченцы ждущие депортации. Прошу неравнодушных юристов как-то подключиться к этим историям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Казахстане малый бизнес освободили от налогов и арендной платы
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает необходимым обнулить налоги для малого и среднего бизнеса в условиях экономической нестабильности, используя ноу-хау Республики Казахстан
Новости 24
В Москву прибыла первая партия медицинских масок из Узбекистана
В Москву прибыла первая партия медицинских масок из Узбекистана
Британия запустит производство вакцины от коронавируса без клинических испытаний
Патриарх Кирилл проведет пасхальную службу в храме Христа Спасителя
В Турции 107-летняя женщина за неделю победила коронавирус
Проездные по карте «Тройка» и «Стрелка» в Московской области в период самоизоляции: как будут действовать и кто сможет воспользоваться
Проездные по социальной карте в Московской области в период самоизоляции: как будут действовать, нужно ли продлять, кто сможет воспользоваться
Цифровые пропуска для волонтеров в Московской области на период самоизоляции
Минздрав рассказал о китайском препарата гидроксихлорохин для лечения пациентов с коронавирусом
Более тысячи моряков заразились коронавирусом на борту французского авианосца «Шарль де Голль»
Закрытие каршеринга в Москве до 1 мая 2020 года на период самоизоляции: что известно
Захарова призвала оштрафовать BBC за предвзятость к России
Дептранс Москвы разъяснил новые правила передвижения на транспорте
Врач рассказала, каким мифам о коронавирусе не нужно верить
Самолет с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву
Врач рассказала, как с помощью барокамеры лечат пациентов с коронавирусом
В Московской области пенсионер пропал без вести, зайдя в свою квартиру
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Цифровые пропуска для грузовых автомобилей в Москве в период самоизоляции: нужно ли получать и как правильно перевозить грузы