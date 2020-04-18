"Не помню, когда еще я так горько плакал": близкий человек Александра Буйнова умер от коронавируса

Гитарист Константин Щукин, который несколько лет бок о бок выступал с Александром Буйновым в его группе "Чао!", скончался от коронавирусной инфекции. Его смерть стала настоящим потрясением для родных и близких.

- Жизнь и смерть ходят рядом, - написал в своем Инстаграме Александр Буйнов. - С утра зарядил осенний дождь. Сегодня умер молодой, талантливый, красивый музыкант моей группы. Костя Щукин. Остались жена и двое детей. Позвонил пианист Паша, зарыдал в трубку...Не припомню, когда еще я так горько плакал...как в детстве. Земля тебе пухом, мы всегда, всегда будем помнить о тебе, светлый человек!

По словам певца, те несколько дней, что музыкант провел без сознания, семья и коллеги надеялись, что он поправится. Все-таки мужчина в расцвете сил - 51 год, крепкий и сильный. Но чуда не произошло.

- Пять суток под аппаратом ИВЛ мы все молились, надеялись на чудо, - рассказал артист о своих переживаниях. - Все чудилось - фронт далеко, где-то там, за горизонтом ухают пушки... А оказалось, линия огня проходит рядом! Через наши дворы и квартиры, через аптеки и магазины! Неужели этот вирус сильнее нас?! Ну,что, вам все еще хочется погулять?!

buinovofficial Жизнь и смерть ходят рядом...

Потеряв товарища, Буйнов молится только об одном: чтобы поскорее поправилась его близкая подруга Надежда Бабкина, госпитализированная с двусторонним воспалением легких. К счастью, сегодня наконец появились хорошие, а главное, достоверные новости о ее здоровье.

- Надежда в сознании, находится вне реанимации, без ИВЛ и других поддерживающих средств. Пока мы общаемся через врачей, но как только ей разрешат телефон, я с радостью запишу для вас ее послание, - пообещал в соцсетях молодой муж артистки Евгений Гор.