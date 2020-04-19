В церковь меня пустили

Наверное я один из московской "КП", кто встретил Пасху в храме. Пошел на службу вовсе не из протеста распоряжению — встречать Пасху у телевизора, а больше из интереса: как там?

Это была небольшая церковь на окраине города Кирова. У ворот ограды полицейская машина с экипажем без масок. И более никого вокруг. Зашел за ограду, полицейские не окликнули. Зашел и в церковь, там полным ходом служба. Прихожан, как посчитал потом, 31 человек со мной. Достал фотоаппарат, но продавщица свечек попросила не фотографировать. Объяснила, что есть предписание: прихожан на службу не пускать.

Ну и ладно. Потому я не называю церковь.

Священники, певчие девушки, продавщица свечек — все без масок. Ни одного человека в маске и средь молящихся. У меня маски тоже нет, потому как в аптеках Кирова их просто не продают. А в регионе вирусных уже больше ста.

В момент крестного хода вокруг церкви настоятель попросил прихожан оставаться в храме по причине коронавируса. Священники же с иконами обошли три раза церковь и вернулись продолжить службу.

Ну коль уж я пришел, так и помолился за скорейшее завершение испытания пандемией.

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