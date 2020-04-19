Как в России отметили Пасху: 25 ярких фото
Россияне 19 апреля отмечают главный христианский праздник, Пасху.
Отменить праздничное настроение не смог даже коронавирус и все сопутствующие запреты и ограничения: режим домашней изоляции, запрет на посещение кладбищ, пропускной режим и штрафы.
На столах россиян с самого утра стоят куличи и цветные яйца. И хотя этими угощениями из-за пандемии можно будет поделиться только с самыми близкими (личные контакты с родственниками и друзьями советуют временно прекратить), праздник для верующих не стал менее важным.
Внес коронавирус изменения и в работу храмов. В некоторых регионах, в том числе в Москве, пасхальные богослужения прошли без прихожан. В Санкт-Петербурге двери храмов оставили открытыми, часть верующих тем не менее поучаствовали в службе на улице, не заходя в помещение.
А в Екатеринбурге верующие не смогли пропустить ночные богослужения в честь Пасхи и отправились в храмы, захватив с собой антисептики и маски.
Пасхальная служба в Храме Входа Господня в Иерусалим в Москве.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Пасхальная служба в Храме Входа Господня в Иерусалим в Москве.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Храм Пророка Илии в Апрелевке, Московская область.Фото: Иван МАКЕЕВ
Пасхальная служба в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге.Фото: Алексей БУЛАТОВ
В храме Христа Спасителя состоялось пасхальное богослужение.
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ИСТОЧНИК KP.RU