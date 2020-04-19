2020-04-19T12:30:10+03:00
Общество

Как в России отметили Пасху: 25 ярких фото

Большинство россиян в 2020 году проводят этот праздничный день дома в самоизоляции
Юлия САЛЬНИКОВА
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Празднование Пасхи в Иркутске.Празднование Пасхи в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россияне 19 апреля отмечают главный христианский праздник, Пасху.

Отменить праздничное настроение не смог даже коронавирус и все сопутствующие запреты и ограничения: режим домашней изоляции, запрет на посещение кладбищ, пропускной режим и штрафы.

На столах россиян с самого утра стоят куличи и цветные яйца. И хотя этими угощениями из-за пандемии можно будет поделиться только с самыми близкими (личные контакты с родственниками и друзьями советуют временно прекратить), праздник для верующих не стал менее важным.

Внес коронавирус изменения и в работу храмов. В некоторых регионах, в том числе в Москве, пасхальные богослужения прошли без прихожан. В Санкт-Петербурге двери храмов оставили открытыми, часть верующих тем не менее поучаствовали в службе на улице, не заходя в помещение.

А в Екатеринбурге верующие не смогли пропустить ночные богослужения в честь Пасхи и отправились в храмы, захватив с собой антисептики и маски.

Пасхальная служба в Храме Входа Господня в Иерусалим в Москве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пасхальная служба в Храме Входа Господня в Иерусалим в Москве.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пасхальная служба в Храме Входа Господня в Иерусалим в Москве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пасхальная служба в Храме Входа Господня в Иерусалим в Москве.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Храм Пророка Илии в Апрелевке, Московская область. Фото: Иван МАКЕЕВ

Храм Пророка Илии в Апрелевке, Московская область.Фото: Иван МАКЕЕВ

Празднование Пасхи в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Пасхи в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Пасхи в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Пасхи в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Пасхи в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Пасхи в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Пасхи в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Пасхи в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Пасхи в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Пасхи в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Пасхи в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

Празднование Пасхи в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ

Празднование Пасхи в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

Празднование Пасхи в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ

Празднование Пасхи в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

Празднование Пасхи в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ

Празднование Пасхи в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

Празднование Пасхи в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ

Празднование Пасхи в Иркутске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Празднование Пасхи в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Празднование Пасхи в Иркутске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Празднование Пасхи в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Празднование Пасхи в Иркутске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Празднование Пасхи в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Празднование Пасхи в Иркутске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Празднование Пасхи в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Празднование Пасхи в Иркутске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Празднование Пасхи в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Празднование Пасхи в Иркутске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Празднование Пасхи в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Празднование Пасхи в Самаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Празднование Пасхи в Самаре.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Празднование Пасхи в Самаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Празднование Пасхи в Самаре.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Празднование Пасхи в Самаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Празднование Пасхи в Самаре.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Празднование Пасхи в Самаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Празднование Пасхи в Самаре.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Празднование Пасхи в Самаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Празднование Пасхи в Самаре.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пасхальная служба в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пасхальная служба в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В храме Христа Спасителя состоялось пасхальное богослужение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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