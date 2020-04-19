Emirates начали проверять пассажиров на коронавирус

Эпидемия коронавируса навязывает планете новые условия жизни, заставляя вносить коррективы в привычный распорядок вещей. Дубайская авиакомпания Emirates Airline начала брать анализ крови на COVID-2019 у пассажиров перед полетом.

Первое тестирование прошло 15 апреля в аэропорту Дубая. Результат был известен уже через 10 минут. Проверке подверглись все пассажиры, летевшие в Тунис.

Серологическое исследование (анализ крови) показывает наличие в крови антител. Они свидетельствуют, что человек переболел коронавирусной инфекцией и организм выработал к ней иммунитет.

Руководство Emirates Airline утверждает, что авиакомпания стала первой, кто решился на подобное тестирование.

- Мы работаем над планами по расширению возможностей тестирования в будущем и распространению этой практики на другие рейсы, - отмечает исполнительный директор авиаперевозчика Адель аль-Редха. - Это позволит нам брать анализы перед полетом и предоставлять немедленное подтверждение пассажирам Emirates, путешествующим в страны, где требуются сертификаты испытаний COVID-19.

Будет ли кому-нибудь из пассажиров отказано в посадке, если у него не будет выявлено в крови антител, в авиакомпании не уточнили.

Помимо этого, Emirates Airline ввели новые правила регистрации и посадки с учетом социального дистанцирования. Для защиты сотрудников, которые работают только в перчатках и масках, на каждой стойке регистрации установили специальные защитные барьеры.

На борту самолета пассажир должен оставаться в маске и соблюдать социальную дистанцию. Журналы и газеты во время полета не выдается. Еда упакована так, чтобы путешественник мог дотрагиваться руками только до обертки. В качестве ручной клади можно провозить только ноутбук, дамскую сумку, портфель или детские вещи.

Нововведения, к которым прибегают авиаперевозчики по всему миру, оправданы. Из-за пандемии фактически прекратились все международные перелеты. Эпидемия коронавируса может привести к падению дозодов авиакомпаний на 314 млрд долларов в 2020 году - это почти на 55% меньше, чем в прошлом.

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