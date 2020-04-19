Храни бог московских таксистов

На днях предприняла поездку на трех такси и порадовалась. Сервис изменился в лучшую сторону.

Заказав самое дешевое такси, уже приготовилась долго объяснять плохо понимающему по-русски водителю, как добраться до моего дома. Но машина приехала быстро. В желтом такси сидел красавец с бицепсами. "Водитель Антон", - с удивлением прочитала в приложении.

- А где Махмуд? - поинтересовалась я, усаживаясь поудобнее.

- Уехал, - ответил Антон. - Все приезжие разъехались. Теперь даже в экономе будут отечественные. Не было бы вам счастья, да ковид помог.

Антон пояснил, что в таксисты подались оставшиеся без работы тренеры фитнес-залов.

- Телефоны обрывают, отбоя нет, - признался водитель. - Я думал, что один такой, а нас - кучи.

Бонусом во время поездки Антон дал несколько советов, как не растолстеть сидя дома, и оставил номер телефона: "Звоните, если что. Проконсультирую. Бесплатно".

Второй таксист, по имени Сергей, оказался не таким накаченным, но зато очень веселым. До приезда ко мне ему удалось прикупить самогонный аппарат на складе одного магазина за МКАДом.

- На сайте этих аппаратов нет, а если приехать - то продадут! - разоткровенничался Сергей и предложил подбросить меня до чудо-магазина.

- У нас ведь как, завтра скажут, что водка от короны лечит, и водка подорожает, как имбирь с лимонами. А тут вы такая, хоба - с самогоном. Уже копеечка в дом.

Я честно пообещала подумать над предложением.

Вечером до аптеки меня подвозил третий таксист, интеллигентный грустный дяденька на желтой и очень чистой "Октавии". Когда я подошла к автомобилю, он выскочил из салона и открыл дверь. Поинтересовался, какое радио предпочитаю слушать.

Я выразила изумление суперсервисом.

- Просто раньше на "Мерседесе" в бизнес-классе работал, - пояснил он. - Привык. Мы должны всегда пассажиров спрашивать.

Теперь, когда поездки бизнес-класса отменили, водителей "Мерседесов" по желанию пересадили на "экономы" и "комфорты."

- Непривычнее всего, что меня на дороге теперь все подрезают, - пожаловался водитель. - Когда был на "мерседесе" - никто не подрезал.

Приехали.

- Стойте, стойте, не открывайте. Я сам! - закричал удивительный водитель, когда я взялась за ручку двери.

- Да я не барыня, сама могу, - запротестовала я.

- Пожалуйста, я очень прошу вас, - ответил водитель. - Можно, открою вам дверь? Это не для вас, это для меня. Мне нужно чувствовать, что ничего не изменилось.

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