Вратарь «Спартака» Артем Ребров: Фанаты и футболисты объединились вокруг одной идеи

Большинство из нас знает о спартаковских фанатах только из тревожных сводок в дни матчей. Устроили потасовку с болельщиками ЦСКА. Пронесли на трибуну непристойный баннер. Зажгли петарды на стадионе… Но, оказалось, что у этих «разбойников» добрые сердца.Вот уже почти месяц как красно-белые болельщики помогают людям.

«В это непростое для всех время мы приняли решение сосредоточиться на поддержке тех, кто особо остро нуждается в нашей заботе и внимании. На наших ветеранах, болельщиках в возрасте и тех, кто из-за бушующей эпидемии коронавируса по медицинским и возрастным показаниям вынужден находится на карантине и самоизоляции.

С сегодняшнего дня, мы на постоянной основе будем покупать и доставлять продуктовые пакеты находящимся в самоизоляции спартаковцам.

Первые посылки от нас уже направились к семье Николая Петровича Старостина, вдовам Галимзяна Хусаинова и Валентина Ивакина, а также к ветеранам нашего клуба…», - написал Валера Амиго еще 24 марта.

А потом ребята отправились к больнице в Коммунарке, где в поддержку врачей и заболевших коронавирусом вывесили плакаты и даже расписали забор с призывом «Борись и побеждай!»

valeraamigo Борись и побеждай!

За первую неделю болельщики доставили посылки со всем необходимым десяткам ветеранов футбольного и хоккейного «Спартака», родителям погибших болельщиков.

А через две недели призыв фанатов поддержали и сами футболисты «Спартака». Причем, они не просто перевели средства, но капитан команды Георгий Джикия и Александр Соболев сами приехали в штаб-квартиру волонтеров, куда привезли собранные ими наборы.

valeraamigo А через две недели призыв фанатов поддержали и сами футболисты Спартака .

(Джикия на первом снимке крайний справа, Соболев – второй слева. На последнем (из 4-ех) фото Джикия на переднем плане.)

После этого количество адресов удалось расширить и взять в оборот ветеранов Великой отечественной Войны.

«В субботу мы вновь побывали у химкинских ветеранов ВОВ. С нашего прошлого визита прошла неделя - так что героям былых сражений была необходима помощь. Мы собрали новый набор продуктов (рис, каша, яйца, масло, хлеб, чай, пряники), добавили средства личной гигиены и отправились в путь. И знаете, что самое бесценное? Нас очень ждали и встречали при полном параде с орденами», - сообщают в соцсетях красно-белые волонтеры.

Активное участие в этом движении принял и вратарь красно-белых Артем Ребров. Мы поговорили с Ребровым, который, кстати, в 2017 году стал лауреатом приза «Футбольный джентльмен года» от «Комсомолки».

- Артем, вы вместе с другими футболистами «Спартака» поддержали движение болельщиков. Ребята молодцы, у них даже девиз – «Один – за всех!»…

- Ну, конечно, молодцы. В такое непростое время, когда каждый старается наоборот самоизолироваться, они идут, несмотря ни на что, выполняя все предписания, которые в таких случаях нужны, приходят к пожилым людям, которым опасно вообще выходить и дома, и привозят им еду, какой-то паек, который необходим для жизни. Это очень здорово.

- С чего все началось?

- Это начиналось, как я понимаю, с ветеранов именно «Спартака», а потом это уже эта акция распространилась на Химки и другие близлежащие районы. Движение становится все обширнее.

- Ребята стараются поддержать как можно больше ветеранов накануне Дня Победы?

- Мне кажется, это дело даже здесь не в каких-то датах. Просто в группе группа риска прежде всего находятся пожилые люди. Понятно, что все мы можем попасть в такую ситуацию, но группа риска есть, и ребята помогают группе риска. Поэтому тут просто схема такая, что они помогают взрослым людям, которые находятся в группе риска.

- А сколько человек участвуют, по вашему представлению, в этом движении – десятки, сотни?

- Если брать из этой фанатской группы поддержки, то десятки. Но есть же еще и другие. Если их объединить, то уже будут сотни.

- Спартаковских болельщиков называют буйными, пугают народ своими выходками. Но как вы прокомментируете, что парни остепенились?

- Вы знаете, я в «Спартаке» уже долгое время и это неправильное представление, что это какие-то фанаты, которые всех бьют, которые что-то жгут. Это просто стереотип, что они отморозки, бритые и т.д. А жгут они только на стадионах, и то это происходит для того, чтобы создать атмосферу праздника. Если это сделано все в формате правил, то это очень здорово. Да, они могут устроить свои как бы бои, но это тоже как спорт. Они не бьют женщин, они не бьют детей, они между собой устраивают какие-то соревнования. Это нормальный процесс, это все по правилам идет. А здесь просто ребята объединились вокруг определенной идеи. Любой фанат ведь прежде всего активный человек, и сейчас, в период испытаний, многие парни открывают свои лучшие стороны.

- А сколько денег вы, и ваши партнеры по «Спартаку», собрали для оказания помощи ветеранам?

- Мне кажется, что много ты зарабатываешь или мало - суть-то от этого не меняется. Кто-то даст рубль, кто-то тысячу, кто-то миллион. Главное, что все поучаствуют, и всех это сплотит. Поэтому не хотелось бы цифры называть, каждый по возможности старался помогать.