Помощник президента по экономике: «Мы получим серьезные негативные цифры по 2 кварталу»

Во втором квартале 2020 году российская экономика может существенно упасть, заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» помощник российского президента Максим Орешкин.

- Конечно же, мы получим серьезные негативные цифры по 2 кварталу. Здесь важная своевременная реакция, чтобы глубину этого кризиса попытаться сгладить. Два основных направления – это работа с населением (выплаты из материнского капитала, расширение пособий по безработице) и работа с малыми и средними предприятиями, - заявил Орешкин.

Помощник президента добавил, что у властей нет планов отказаться от реализации национальных проектов из-за пандемии коронавируса.

- Очевидно, что здравоохранение и образование останутся приоритетами. Национальные проекты сохраняются, но они донастраиваются, и правительство уже занимается этой работой. Движение по магистральным направлениям сохранится, - сказал Максим Орешкин.

Напомним, на национальные проекты было запланировано потратить 25 трлн рублей за шесть лет. Они включают в себя 12 стратегических направлений: демография, здравоохранение, образование, культура, наука, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные дороги, производительность труда, малое и среднее предпринимательство, поддержка экспорта и строительство инфраструктуры.