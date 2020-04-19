Из-за коронавируса Запад готов помириться с Россией — но есть другая опасность: нас могут втянуть в войну с Китаем

Неожиданное следствие «чумы-2020» — Запад разом забыл про «Скрипалей», «Боинг», «допинг» и прочие антироссийские провокации последних лет.

— В условиях международного кризиса все страны должны помогать друг другу, — говорит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя отправку российских военных врачей в Италию.

— Наступило время гуманитарного кризиса, кризиса в области здравоохранения, НАТО и Россия должны и будут помогать друг другу в борьбе против коронавируса, — вторит ему постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон.

Новый враг Запада — Пекин. Ему предъявили обвинения в «отравлении Скрипалей» — простите, в «сокрытии правдивых данных о первом этапе пандемии» (из-за чего якобы Америка не приняла вовремя нужных мер).

Усиление Китая и ослабление США происходили бы и без нынешнего кризиса — это главная тенденция последних десятилетий. Но нарастающее противостояние двух держав недавно подошло к важной точке: переход к открытой конфронтации, от таможенных до ракетно-ядерных войн, стал реальным. Да и возможностей для сдерживания «Жёлтого дракона» у Запада всё меньше. Если идти ва-банк, то сегодня: завтра разница в весе между двумя бойцами станет уже непреодолимой.

Да, возможности Штатов атаковать Китай сильно ограничены — пандемия на Западе пока в самом разгаре, последствия для американской экономики могут оказаться более серьезными, чем даже для китайской. Но и в 1914, и в 1939 годах великие державы рассчитывали решить свои противоречия в скоротечном конфликте, вернув солдат домой до Рождества. Не получилось.

Однако у нас теперь многие пребывают в эйфории: присоединимся к одному из блоков (Восточному, Западному ли — не важно) и набьём карманы. Забывая, что в Третьей мировой победителей не будет.

Именно поэтому Россия не станет разыгрывать американо-китайскую карту, но может выступить примирителем их конфликта. Неразрешимых противоречий ни с Пекином, ни с Вашингтоном у нас нет. Вот и договоримся: сначала — по отдельности, а потом — все вместе.

Что и происходит. Недаром ещё до пандемии Путин предложил встречу пяти великих держав (то есть по сути двух блоков: США/Европа и Китай/Россия). Встречу эту, первоначально запланированную на осень 2020 года, сразу назвали «новой Ялтой» — с той оговоркой, что в 1945-м мир все-таки делили по итогам большой войны, а сейчас время мирное.

Оказалось — нет. После «корона-кризиса», который по масштабу и последствиям сравним с глобальным конфликтом, в концерте великих держав появляются столь необходимые военные ноты. И послевоенный мир (не в смысле отсутствия войны, а в смысле новых правил мироустройства) может возникнуть быстрее, чем мы рассчитывали.