Апокалипсис по-эквадорски: из-за коронавируса больницы переполнены, трупы не могут похоронить по пять дней, а на страну надвигается дефолт

Маленький Эквадор, укромно спрятавшийся на берегу Тихого океана, вполне мог бы претендовать на звание самой комфортной для жизни страны Южной Америки. Там есть все - отличные пляжи, высокие горы, даже тропическая сельва для любителей приключений. Но так вышло, что эта страна стала одной из наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса, который нанес самый болезненный удар по Гуаякилю - "жемчужине Тихого океана".

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Гуаякиль рискует стать крупнейшим очагом заболевания в Латинской Америке. Этот самый большой город страны является одновременно и ее "воротами в мир" - огромным портом, откуда Эквадор экспортирует свои товары, прежде всего, бананы. Уже больше месяца здесь разворачивается настоящая драма, вызванная коронавирусом.

Формально в Эквадоре сейчас насчитывается более 9 тысяч зараженных коронавирусом, а скончались от него 456 человек (правда еще 731 случай рассматривается как "подозрительный"). Вроде бы обычные показатели, не вызывающие шока. Но, как передает "Би-би-си", масштабы трагедии могут быть совсем другие. Сами власти признают, что официальные цифры не окончательные и, скорее всего, будут гораздо выше. Например, по озвученной недавно статистике, в первые две недели апреля в Гуаякиле скончалось 6700 человек, при том что "обычная" смертность в этот период составляет лишь тысячу. Такой же разброс и в провинции Гуаяс, где расположен порт, - 14561 умерший с начала мая при "нормальном" показателе в 2 тысячи за месяц.

Многие иностранные корреспонденты отмечают, что первое, что бросается в глаза на улицах Гуаякиля - трупы на тротуарах. Конечно, они не лежат на каждом перекрестке, но, гуляя по улицам, случайный прохожий наверняка увидит одно-два тела, ожидающих погребения. В связи с разразившейся вспышкой коронавируса власти крупнейшего города Эквадора стали заказывать гробы из картона, так как в похоронных агентствах заканчиваются ритуальные принадлежности из древесины.

Ситуация в Эквадоре похоже на то, что произошло в других странах - система здравоохранения оказалась просто не готова к такой перегрузке пациентами. Не хватает ни врачей, ни палат, ни аппаратов искусственной вентиляции легких.

В результате президент страны Ленин Морено уже призвал сограждан готовится к худшему. В Гуаякиле ищут места под новое кладбище, а власти города просят прислать к ним рефрижераторы, чтобы хранить тела умерших. Кстати, COVID-19 поразил и мэра Синтию Витери, но она, правда, уже вылечилась.

Многие иностранные корреспонденты отмечают, что первое, что бросается в глаза на улицах Гуаякиля - трупы на тротуарахФото: REUTERS

НА ПУТИ К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРОПАСТИ

При этом помимо человеческих жертв Эквадор ждет еще и экономическая катастрофа. Как сообщает Рейтер, власти страны рассматривают вариант объявления дефолта по долгам в размере 17 миллиардов долларов. Сейчас правительство выделяет дополнительные средства на борьбу с эпидемией, из-за чего денег на возврат кредитов просто банально не хватит. В этом году страна должна выплатить 3 миллиарда долларов различным как международным структурам, так и Китаю, но реально Кито может покрыть только 580 миллионов. При это низкие цены на нефть и фактическая заморозка всего туристического сектора как минимум на полгода тоже не способствуют росту платежеспособности латиноамериканской страны. Да еще и как некстати из-за оползней оказались разрушены нефтепроводы, ведущие к портам, в результате чего добыча сырья прекратилась.

Рейтинговое агентство "Стандард энд Пурс" уже понизило долгосрочный кредитный рейтинг страны до уровня "испытывает серьёзные трудности с выплатами по долговым обязательствам". Тем не менее и президент, и министр финансов утверждают, что постараются не допустить подобного сценария. Понять их можно, ведь только недавно Кито выбрался из роли "неплательщика". Эквадор объявлял дефолт в 1999 и 2008 годах, а потом долго исправлял свою "кредитную историю".

Впрочем, денег в стране действительно нет. Дефицит бюджета ожидается на уровне 8 процентов ВВП, поэтому президент Морено уже попросил сограждан жертвовать в фонд помощи, чтобы еще больше не залезать в долги. А тут еще и частные клиники начали жаловаться, что правительство так и не оплатило миллионные счета за оказанные услуги в рамках борьбы с эпидемией. Так что Эквадор попал с эпидемией COVID-19 в "ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ".