Умельцы возвращаются в гаражи: нас ждет бум подпольных автосервисов и мебельных фабрик

Андрея нам с рук на руки передал знакомый как автомастера «на все случаи». Несколько лет мы починяли у него свою старенькую «Ниву». В гараже в одном из подмосковных дачных поселков у Андрея была оборудована шикарная автомастерская, возле которой все время толпились какие-то мужики — эдакий местный клуб по интересам. Брал Андрей недорого, про «Ниву» знал столько, сколько не знают, наверно, на самом «АвтоВАЗе». А кроме того, был прекрасным электриком — кто ездил на «ВАЗовской» классике, знает, каково с нею без знакомого электрика.

В последние годы в своем любимом гараже Андрей появлялся все реже. Жаловался, что клиентов стало мало — люди понакупили в кредит новых иномарок и чинятся по автодилерам. Да и я пересела на иномарку…

Про Андрея я вспомнила, когда на днях один из знакомых стал рассказывать про свои планы на посткоронавирусное будущее. Если его фирма накроется, есть хороший гараж, где можно обустроить небольшую мебельную мастерскую. На дешевую мебель и починку-перелицовку старых диванов и кресел спрос теперь наверняка возрастет. Да, конечно, если говорить о крутых иномарках, то не каждую такую разберешь-соберешь в гараже. Но есть много других работ - от шиномонтажа до электрики (см. НАГЛЯДНО) - для которых гаражные умельцы - это самое то. И у этого подпольного бизнеса открывается второе дыхание.

РЕМЕСЛЕННИКИ ПО-РУССКИ

«Гаражная экономика» - явление известное, в 2016 году Высшая школа экономики и фонд «Хамовники» даже провели специально посвященное ей масштабное исследование. Оттуда и пошло само название «гаражная экономика» и термин «гаражники». Это те, кто что-то чинит-лудит-паяет за закрытыми дверьми своих гаражей и этим зарабатывает себе на жизнь. Или так подрабатывает. В таких городах как Ульяновск и Анапа в этом своеобразном секторе экономики, про который все знают, но который в то же время невидим для государственных структур, по данным исследования, на 2016 год трудилось порядка 30-40% от всех, занятых в «серой» сфере. Москва, а особенно область, еще лет пять-семь назад тоже приближались к этим цифрам.

Среднестатистический гаражник, по данным исследования, семейный мужчина 30-55 лет. Как правило, не пьющий или пьющий мало. Без с высшего образования, но «с руками» и соображалкой. К криворуким-то в гаражи клиенты не потянутся. Рекламу обычно не дает - обслуживает «своих», по рекомендации, и пользуется сарафанным радио.

Причин для «ухода в гаражи» авторы исследования выявили несколько. Главная — невозможность найти работу, обеспечивающую нормальный доход. Среди других причин — желание уйти из-под контроля государства, а также каких бы то ни было начальников, самореализоваться в любимом ремесле. Это правда. Есть у меня один знакомый, который «в гараж» ушел, проработав в трех мебельных компаниях и отовсюду уволившись. У мужика золотые руки, но независимый характер - на каждом новом месте он ругался с начальством. В итоге стал кустарным образом в гараже делать эксклюзивную деревянную мебель на заказ. Преуспел, заработки даже увеличились.

КУСТАРИ ПРОТИВ БРЕНДОВ

В начале этого года эксперты стали сообщать об увеличении спроса на гаражи. По данным аналитиков Авито Недвижимости, в феврале в среднем по стране он вырос на 5% в сравнении с февралем прошлого года и к концу зимы превышал предложение в 1,8 раз.

Аналитики связали это с законопроектом о гаражной амнистии, который готовит правительство и по которому узаконить не оформленные в собственность гаражи станет проще. Но есть предположение, что дело не только в этом.

Смотрю объявления на Авито. Знакомые мне гаражные кооперативы на окраине подмосковного Одинцово. Родители в одном из них уже несколько лет никак не могут ни продать, ни сдать гараж. Кооперативы эти находятся на отшибе, далековато от жилых домов. В давние советские времена, когда они строились, многие ставили туда машины на зиму, и близость к дому не имела значения. Нынче же — каждый день не находишься. Зато рядом с гаражами промзона. В десятые годы многие сдавали свои боксы под склады и мастерские. Потом этот бизнес поугас. И вот вдруг опять - сразу с десяток объявлений от желающих снять гараж именно в этом неудобном месте.

Звоню по одному из телефонов. Потенциальный арендатор сходу интересуется, есть ли в нашем гараже яма и можно ли куда-то подключить сварочный аппарат. Ага, кузовной ремонт. Разговорились. Мужик работал в небольшой местной торговой фирме, которая занималась поставками всяких модных экзотических видов чая и чайной посуды. Сейчас она фактически свернула работу. Проблемы начались еще до карантина в Подмосковье — товар-то весь китайский. А теперь и надежд на будущее никаких — убытки слишком велики. Вот они с другом, который в похожей ситуации, и ищут плацдарм для будущего. На кузовные работы, по их прогнозам, по окончании карантина спрос резко вырастет. Ну кто теперь сможет купить новую машину, а в официальных автосервисах цены на такие работы драконовские...

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

ЭТО ЛЮДИ, КОТОРЫЕ САМИ РЕШАЮТ СВОИ ПРОБЛЕМЫ

- Еще до проблем с коронавирусом, на фоне общей экономической ситуации в стране и новых мер по контролю за оборотом товара (маркировка, онлайн кассы и т.д), отмены ЕНВД, малому бизнесу стало все труднее конкурировать с большими игроками, - говорит налоговый и финансовый консультант Галина Бугаёва. - А теперь возникли еще и новые вызовы. Меры, которые предпринимает правительство, конечно, помогут части бизнеса адаптироваться к новым условиям. Но часть малого бизнеса, безусловно, закроется, не справившись с убытками. И, вполне вероятно, уйдет в «тень», в том числе и в «гаражную экономику». Как и те люди, которые потеряют работу или привычный доход. Увы, «гаражная экономика» - это не бизнес каких-то гангстеров, а способ выживания.

Один из выводов исследования 2016 года был таким. «Гаражники» в принципе удобны государству. Да, они в большинстве своем не платят налоги. (Хотя в тех сферах, где регулирование не слишком жесткое, достаточно часто регистрируются как ИП, а сейчас как самозанятые). Зато не требуют пособия по безработице и социальных выплат. Лояльны к местной власти, если она их не трогает. Не митингуют, легче переживают кризисы. Привыкли решать свои проблемы сами. Главное, чтоб уголовно преследуемой деятельностью не занимались, но таких можно выследить. А остальным — стоит ли им мешать хотя бы в тяжелые для всех времена?

НАГЛЯДНО

Чем занимаются в «серых» мастерских и сколько зарабатывают

(в ценах 2016 года)

- Автосервис — около 60 — 120 тысяч в месяц (обычно на двоих работающих) в провинции, около 90 — 300 тысяч в Москве

- Шиномонтаж — 120-160 тысяч рублей за сезон

- Автоэлектрик — 40- 60 тысяч рублей в месяц в провинции, 70 — 100 тысяч в Москве

- Мебель на заказ — 25-40 тысяч рублей в месяц в провинции (в Москве не популярно)

- Сдача в аренду (гараж, переделанный под жилье) — 7-20 тысяч рублей в месяц в Москве, 1000-5000 рублей в день на юге России в курортных городах в сезон.

(По данным фонда поддержки социальных исследований «Хамовники»)