Коронавирус может жить на полу и подошве обуви

Новый доклад американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заставил многих американцев пересмотреть привычный уклад жизни. «Коронавирус может жить на полу и обуви», «Ваши кроссовки могут быть инфицированы COVID-19» - сообщали заголовки статей. Для тех, кто не привык дома переобуваться, это стало холодным душем.

Однако не все так трагично, если вчитаться в доклад. Считает американская научная журналистка Ясмина Тайаг: «Хотя нет никаких сомнений в том, что чистота абсолютно необходима в наши дни, доклад заслуживает более пристального изучения».

Как известно, новый коронавирус распространяется непосредственно через контакты людей, находящихся на близком расстоянии друг от друга, а также через капли слюны с частичками вируса, которые разлетаются от зараженных при кашле, чихании и даже разговоре. Более ранние исследования выяснили, что на гладких поверхностях – сталь, пластик, стекло – такие частички вируса могут сохраняться достаточно долго. Но в данном случае ученые решили выяснить, насколько долго будут сохраняться частички вирус в жизнеспособном состоянии на поверхностях в больнице. Эксперимент проходил в отделении интенсивной терапии и в общей палате одной из инфекционных больниц в Ухане.

Итак, команда проверила целый ряд поверхностей в больнице: полы, компьютерные мыши, мусорные баки, поручни больничных коек, маски для пациентов, средства индивидуальной защиты, воздуховоды и, конечно же, обувь. Большинство поверхностей в отделении интенсивной терапии дали положительный результат теста, в том числе обувь медперсонала. Но в общей палате было значительно более «чисто» с точки зрения вирусных частиц на поверхностях.

Однако перед тем, как поддаваться панике и бежать выбрасывать кроссовки с балкона, необходимо углубиться в детали. Во-первых, что такое «положительный» результат, если говорить о подошве обуви. Оказывается, положительный результат означал, что ученые обнаружили кусочки РНК, генетического материала вируса, на поверхности, которую они взяли на пробу. Но это еще не значит, что даже потрогав подошвы, можно заразиться! Исследователи даже сделали оговорку - «результаты теста на нуклеиновую кислоту не указывают на количество жизнеспособного вируса».

Авторы исследования заключают: «Мы настоятельно рекомендуем людям дезинфицировать подошвы обуви перед выходом из палат, содержащих пациентов COVID-19».

Но что делать нам, простым обывателям? Ведь теоретически мы тоже можем попасть в место с большой вирусной нагрузкой: например, прокатившись в лифте, из которого только что вышел активно кашляющий и чихающий больной, который не желает соблюдать режим самоизоляции или просто пока не попал в поле зрения врачей… Явно после такого пассажира на полу и других поверхностях кабины будет сохраняться некоторое количество вирусных частиц. У CDC нет рекомендаций обычным гражданам на этот счет. В принципе, чтобы инфицировать, вирусные частички должны с подошвы попасть нам на слизистые. Но мы же не лижем пол? Хотя младенцы могут…. Опытные медработники еще старой советской закалки специально чтобы обезопасить свой дом от такой «подошвенной» заразы используют нехитрый прием. Придверный коврик покрывается материей, смоченной в растворе хлора (в бытовых условиях подойдет отбеливатель «Белизна», разведенный по инструкции для обеззараживания поверхностей). Придя домой, энергично вытирайте подошвы обуви, а лучше снимайте и оставляйте ее на этой хлорированной поверхности. Не забывайте тщательно мыть руки и обрабатывать антисептиками все, чего касались до мытья: дверные ручки, выключатели т.д. И главное — соблюдайте безопасную дистанцию и режим самоизоляции. Это защитит надежнее всего.