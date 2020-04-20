2020-04-19T22:42:41+03:00
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Юлия Пересильд: Я ненавидела свою героиню. Думала, что она за дрянь такая?!

Актриса рассказала, как привыкала к своей героине в сериале «Зулейха открывает глаза»
Инна ФЕДОТОВА
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В сериале артистка создала противоречивый, даже отталкивающий образ одержимой революционным гневом женщины. Фото: Кинокомпания «Русское»/Канал «Россия-1».В сериале артистка создала противоречивый, даже отталкивающий образ одержимой революционным гневом женщины. Фото: Кинокомпания «Русское»/Канал «Россия-1».
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В многосерийном фильме «Зулейха открывает глаза» героиня Юлии Пересильд - полноправный участник всех событий. А вот в бестселлере Гузель Яхиной линия ее Настасьи не так отчетлива. Так что Юлия свой образ во многом формировала сама.

- Я дико ее ненавидела, - призналась актриса «Комсомолке». - И в какой-то момент меня это начало мучить. Я подумала: «Да что ж за дрянь такая? Не жалко ей ни детей, никого не жалко. Как можно такой быть?» Но потом я начала читать сборник «Письма революционеров». И поняла, что они свято верили в свою правоту, многие просто не дожили до разочарования. Это сегодня информация разлетается моментально, мы можем читать разные свидетельства очевидцев. А тогда была только агитация, под воздействием которой Настасья верила: когда они раскулачат, уничтожат конкретную группу людей, начнется светлое будущее.

- Какие моменты съемок вспоминаете спустя полтора года?

- Мы снимали в самом широком месте реки Камы - в разливе. Там безумно красивая дикая природа. Я познакомилась с невероятными людьми - капитанами, которые живут в своих кораблях. Они угощали нас сушеной рыбой, надавали домой варенья из морошки. Мы до сих пор переписываемся, они зовут летом на рыбалку.

- Недавно был день рождения Пугачевой. На концерте к ее прошлогоднему юбилею вы пели песню Примадонны...

- Она мой кумир. В детском саду я пела ее песни, за что меня стали называть «наша Алла Борисовна». Если в нашей стране и есть понятие поп-дива, поп-звезда, то это Алла Борисовна.

- Вам ведь предлагали сыграть ее в сериале. Что ответили?

- Отказалась. Хотелось бы сыграть Пугачеву в кино, но очень важно, чтобы люди, которые прикасаются к этому, чувствовали свою ответственность.

- Ваша дочка Анна тоже поет...

- Вокальные данные Ани гораздо лучше, чем мои. Она не занимается с преподавателями, это ее увлечение, она все узнает и учит самостоятельно.

- Вы дали дочкам свою фамилию. Почему?

- Дедушка как-то поделился переживаниями со мной и моей двоюродной сестрой Олей: «Выйдете замуж - поменяете фамилию, и не останется больше никого из Пересильдов!» Эти слова так запали нам с сестрой в душу, что мы дали дочерям свою фамилию.

- Вы самоизолировались в деревенском доме в Калужской области. Как проходит карантин?

- Насыщенно! Читаем, занимаемся спортом, я пишу квесты.

«Россия-1». «Зулейха открывает глаза». Понедельник - четверг, 21.20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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