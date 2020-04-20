В Челябинске онкобольным детям помогают, сдавая в переработку пластиковые крышечки

С каждым днем все больше суровых челябинских парней и девушек присоединяются к новому эко-проекту «Крышки добра». Собранный в специальных контейнерах пластик уходит на переработку, а вырученные деньги перечисляют для помощи онкобольным детям – получается двойная польза!

В настоящее время проект насчитывает уже более 30 пунктов сбора пластиковых отходов, в том числе в школах и детских садах, фитнес-клубах, магазинах по всему региону.

Проект «Крышки добра» – одновременно и экологический, и благотворительный. С одной стороны, он прививает культуру переработки мусора, с другой - позволяет поддержать подопечных челябинского фонда для помощи онкобольным детям «Искорка».

По словам автора проекта, Анны Чернышевой, он позволяет жителям участвовать в благотворительности без привлечения личных материальных средств.

- Ведь пластиковая крышка – это не мусор, а ценный ресурс, после переработки его можно использовать вторично. Он не будет находиться на свалке, нанося вред окружающей среде, а принесет двойную пользу. Думаю, в каждой школе должен быть такой контейнер, и эта наша цель. Ждем окончания режима самоизоляции, чтобы продолжить проект, – рассказала Анна.

Грант девушка выиграла в январе 2020-го в экологическом конкурсе «Эко-Проектор», проводимом Челябинским металлургическим комбинатом. Тогда первые уличные контейнеры появились около ледовой арены «Трактор».

Напомним, в Уфе онкодиспансер обеспечили оборудованием благодаря сбору пластиковых крышечек. В течение года жители региона сдавали в них пластиковые крышечки для последующей переработки.