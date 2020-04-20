2020-04-20T16:34:38+03:00
Дом. Семья

«Собаки звали на помощь так, что слышал весь дом»: москвичи пристраивают 4 собак и 16 кошек умершей соседки

Пока всех питомцев, оставшихся в беде, кормят и выгуливают на улице
Анастасия ВАРДАНЯН
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О том, что в квартире одинокой пенсионерки на Петровско-Разумовском проезде целый зоопарк, соседи никогда не знали.О том, что в квартире одинокой пенсионерки на Петровско-Разумовском проезде целый зоопарк, соседи никогда не знали.Фото: СОЦСЕТИ
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О том, что в квартире одинокой пенсионерки на Петровско-Разумовском проезде целый зоопарк, соседи никогда не знали. Только после смерти 71-летней бывшей медсестры Натальи выяснилось, что все это время женщина жила с четырьмя собаками и шестнадцатью кошками. И если бы не животные, не известно, сколько дней тело одинокой женщины пролежало бы в квартире.

- Собаки, видимо, звали на помощь и в ночь ее смерти выли на весь дом. Именно это и привлекло наше внимание. Мы стали стучать в дверь, а когда Наташа не открыла, вызвали полицию, - рассказала «КП» жительница дома Людмила.

Жители бросили клич в социальных сетях. Но пока новый дом удалось найти только для одной собаки и двух кошек. Фото: СОЦСЕТИ

Жители бросили клич в социальных сетях. Но пока новый дом удалось найти только для одной собаки и двух кошек.Фото: СОЦСЕТИ

Причиной смерти москвичи стал вовсе не коронавирус. Эта история не о нем. После похорон соседи не бросили питомцев москвички. Всем домом собрали деньги на корм, собак выгуливают по очереди.

- Они все беспородные. Видимо, Наташа подбирала их на улице. Но все ухоженные, чистенькие и воспитанные, - рассказали соседи.

Но уже очень скоро кошки и собаки могут оказаться на улице. Фото: СОЦСЕТИ

Но уже очень скоро кошки и собаки могут оказаться на улице.Фото: СОЦСЕТИ

Но уже очень скоро кошки и собаки могут оказаться на улице.

- При жизни Наташа ни с кем из родственников не общалась. Детей у неё не было. Но сейчас нашлась двоюродная сестра, которой достанется квартира. Животные ей не нужны, - рассказала Людмила.

Пристроить их в добрые руки оказалось не так просто. Жители бросили клич в социальных сетях. Но пока новый дом удалось найти только для одной собаки и двух кошек.

Пристроить их в добрые руки оказалось не так просто. Фото: СОЦСЕТИ

Пристроить их в добрые руки оказалось не так просто.Фото: СОЦСЕТИ

ОТДЕЛ ДОБРЫХ ДЕЛ

Если вы хотите взять кого-то из животных с фото, позвоните по телефону: 8 965 219 77 07 или 8 985 987 46 73.

ИСТОЧНИК KP.RU

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