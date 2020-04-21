2020-04-21T02:41:57+03:00
Звезды

Анна Михалкова восхитила поклонников честным селфи без макияжа

Старшая дочь Никиты Михалкова не боится показывать себя без фильтров и фотошопа
Ирина СУХАНОВА
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Анна Михалкова не скрывает своей естественной красоты.Анна Михалкова не скрывает своей естественной красоты.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Анна Михалкова – одна из немногих актрис, не скрывающих своей естественной красоты. В противовес отфотошопленным инста-дивам она поделилась на своей страничке в Инстагарме честным селфи из макияжа. 45-летняя актриса сфотографировалась на Пасху и поздравила подписчиков со Светлым Христовым Воскресением.

- Это был самый сложный пост и самая долгожданная Пасха. Службы Страстной недели онлайн без возможности пойти в церковь. Возглас Воистину Воскресе телевизору с трансляцией, отсутствие причастия.... оказалось что веры в нас очень мало. Оказалось что веры в нас так много что мы можем чувствовать сопричастность Божественному даже находясь вне церкви. Всех причастных с праздником! – написала Михалкова.

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Это был самый сложный пост и самая долгожданная Пасха.
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В ответ фолловеры восхитились тем, как актриса выглядит без косметики: «Анечка, вы очень красивая! Естественность, женственность, мягкость, мудрость, ум — все отражается в глазах!», «Какая настоящая красота без операций», - пишут они в комментариях.

Как и все звезды в эти дни, Анна соблюдает режим самоизоляции и остается дома. Вместе с ней на карантине сидят сыновья – 20-летний Андрей и 19-летний Сергей. Оба наследника актрисы – студенты, но сейчас все занятия проводятся дистанционно, и ребята учатся на удаленке. Младший сын актрисы решил продолжить творческую династию и, как и его знаменитый дед Никита Михалков, выбрал профессию режиссера. Сергей поступил во ВГИК на специальность «режиссер игрового кино и телефильма». Стариший сын звезды выбрал иной путь – Андрей учится в МГУ на экономическом факультете. Видимо, молодой человек решил пойти по стопам отца – предпринимателя Альберта Бакова, генерального директора АО «ЦНИИТОЧМАШ».

В Инстаграме Анна поделилась снимком сыновей, который она сделала во дворе своего дома. Судя по всему, актриса застукала отпрысков за курением.

- Дом. Опять они 24/7 с доставкой. Яндекс Дети, недорого, - пошутила актриса.

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Сыновья Анны Андрей и Сергей Баковы.
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Поклонники тут же забросали ее вопросами: неужели она позволяет сыновьям курить? «Нет», - честно ответила Анна, дав понять, что наследники ее не особенно слушаются.

На самоизоляции актриса проводит время с пользой: она не только отдыхает, но и работает. Вместе с коллегами Михалкова снялась в первом отечественном ситкоме про карантин. Комедийный сериал называется «СидЯдома». Героиня Анны – разведенная женщина, отчаянно мечтающая снова выйти замуж. Вместе с ней в мини-сериале снялись Гоша Куценко, Юлия Александрова, Олеся Железняк, Борис Дергачев и другие актеры. Производство ситкома обошлось совсем недорого, ведь для него не задействовали съемочную группу и дорогостоящие декорации. Артисты снимали себя сами на мобильные телефоны. При этом Анна Михалкова и Гоша Куценко выступили еще и соавторами сценария.

ИСТОЧНИК KP.RU

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