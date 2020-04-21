2020-04-21T12:12:49+03:00
Наука

Метеорный поток Лириды в 2020 году: когда и где наблюдать

На Землю начал падать первый в 2020 году весенний «звездный дождь», метеорный поток Лириды
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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На Землю начал падать первый в 2020 году весенний «звездный дождь», метеорный поток ЛиридыНа Землю начал падать первый в 2020 году весенний «звездный дождь», метеорный поток ЛиридыФото: Shutterstock
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Московский планетарий информирует: «С 16 по 25 апреля ожидается активность метеорного потока Лириды, максимум которого придется на 21-22 апреля 2020 года».

Астрономы полагают, что терпеливые наблюдатели смогут увидеть до 18 метеоров в час.

Астрономы еще и обнадеживают: «Яркие световые треки, которые оставит после себя каждый метеор, видны в течение нескольких секунд».

Значит, можно успеть загадать какое-нибудь заветное, но не очень длинное желание.

Лириды — образованы кометой C/1861 G1 Тэтчер. Пылинки, оставленные её хвостом, влетают в атмосферу на высотах от 120 до 100 километров. Сгорают с белыми вспышками.

Лириды - один из самых старых ежегодных метеорных потоков, наблюдаемых людьми. Первое упоминание о нем датировано 687 годом до нашей эры — 2707 лет назад китайцы записали: «звезды падали как дождь». В те времена «дождь» был гораздо интенсивнее. Но потом ослаб.

В 1861 году — в год отмены крепостного права на Руси – Лириды снова усилились. Густоту потоку добавила «комета-прародительница», пролетев рядом с Землей.

Комета C/1861 G1 Тэтчер, «намусорившая» Лиридами, делает оборот вокруг Солнца за 415 лет. В 2276 году она вернется к нашей планете и, возможно, вновь пополнит поток.

Прародительница Лирид комета C/1861 G1 Тэтчер.

Прародительница Лирид комета C/1861 G1 Тэтчер.

Иной раз первый весенний метеорный поток преподносит сюрпризы - внезапно усиливается над отдельными районами Земли. К примеру 100 лет назад на Украину сыпались по 2 тысяч метеоров в час. Примерно по сотне метеоров в час 40 лет назад «бомбили» США, а в 1985 году - Крым. Совсем не исключено, что и в нынешнем году тоже случится что-нибудь неожиданное. Может быть, даже в небе над Москвой.

Радиант метеорного потока – точка на небосводе, из которой «звезды» словно бы вылетают находится в созвездии Лиры. Отсюда и название – Лириды.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Чтобы наблюдать за падающими звездами, не нужен ни телескоп, ни бинокль. Пролетающие метеоры видны невооруженным взглядом. Надо лишь добраться до какого-нибудь темного «угла» на открытой местности, поднять голову и обратить взор на созвездие Лиры, которое к пяти утра будет находиться высоко над горизонтом чуть левее созвездия Геркулеса.

Кажется, что Лриды вылетают из созвездия Лиры.

Кажется, что Лриды вылетают из созвездия Лиры.

Можно забраться в спальный мешок и лечь на раскладушку ногами к северу, западу или к югу. Метеоры начнут падать сверху — из точки, расположенной примерно в 60 градусах над горизонтом.

Луна мешать не будет. Главное, чтобы небо не затянули тучи. Увы, в Москве и в Московской области такое бывает часто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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