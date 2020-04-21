Пандемия COVID-19 скоро закончится: Вселенная подает нам знаки

Зеленое пятно кометы ATLAS (C2019 Y4), появившейся на небосводе в декабре прошлого года, стремительно разгоралось. За короткое время оно стало в тысячу раз больше и ярче, чем привело в трепет мистически настроенных наблюдателей. Конспирологи видели в этом дурное знамение, обнаруживая очевидную аналогию с эпидемией нового коронавируса. В смысле внезапного появления и стремительного развития.

Благоразумные астрономы поясняли: совпадения случайны. Комета сближается с Солнцем, нагревается, испускает газы. От этого и становится ярче.

К концу мая ATLAS, оказавшись внутри орбиты Меркурия – совсем уж рядом с Солнцем, должна была бы стать еще ярче. И, по прогнозам, выглядеть в 4 раза больше видимого диаметра полной Луны.

Зрелище ожидалось впечатляющее. Но при одном условии: если бы комета не разрушилась, пролетая рядом с нашим светилом. А она разрушилась. Лопнула прямо на католическую Пасху. Катаклизм запечатлели астрономы-любители.

Майкл Дейелер (Michael Deyerler), к примеру, сделал несколько последовательных снимков 1, 11, 14 и 15 апреля с помощью телескопа в швейцарской общественной обсерватории (Switzerland's public Mirasteilas Observatory). На снимках, которые опубликовал портал Spaceweather.com, видно, что комета распалась на части - две-три крупные, остальные мелкие. Они продолжают лететь в сторону Солнца, подвергаясь его разрушительному - тепловому и гравитационному - воздействию. Поэтому дробление ATLAS скорее всего продолжится.

Еще 1 апреля комета была целой.

Начала разрушаться.

Продолжила разрушаться.

Развалилась на несколько фрагментов.

Глядя на еще целую комету, конспирологи загадывали: пандемия COVID-19 будет быстро усиливаться. Что в общем-то сбылось. Зараженных уже больше 2 миллионов.

По мистическим прогнозам, ориентированным на комету, концу мая больных будет еще больше. Но к тому времени е пандемия достигнет пика и пойдет на убыль. В глобальном масштабе. Как и яркость залетевшей к нам незваной гостьи, которая обогнув Солнце, устремится прочь.

А если комета все же разрушится, пророчествовали «звездочеты», то облегчение – в эпидемиологическом смысле – наступит еще раньше. «Небесное знамение» обнадеживает. Хорошо бы… При всем недоверии к сомнительным верованиям.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Комета ATLAS была обнаружена 28 декабря 2019 года посредством установленной на Гавайских островах автоматизированной системы предупреждения об астероидной опасности - Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS), в честь которой небесная странница и была названа.

Комета – из числа так называемых долгопериодических. Оборот вокруг Солнца делает за 2767,68 лет. Последний раз была у нас в 747 году до нашей эры, следующий визит нанесет в XLVII веке.

В нынешнем 2020 году ATLAS окажется на минимальном расстоянии от Солнца 31 мая. Если бы не разрушилась, то была бы видна в вечерние часы низко над горизонтом в созвездиях Жирафа и Персея.

А В ЭТО ВРЕМЯ

То одно то другое: еще одна комета прилетела. К добру ли?

11 апреля 2020 года астрономы обнаружили новую комету - SWAN (C/2020 F8), просматривая данные, собранные солнечной обсерваторией SOHO (Solar and Heliospheric Observatory). Комета прилетела словно бы на смену разрушившейся предшественнице - ATLAS (C/2019 Y4). 13 апреля вновь прибывшую сфотографировал Майкл Маттиаццо (Michael Mattiazzo) с помощью 11-inch Celestron telescope. Уверял, что видел комету даже в бинокль (15x70mm).

Как толковать новое «явление»? Конспирологи затрудняются с ответом. Не знают, то ли ждать вторую волну COVID-19, то ли еще какую-нибудь заразу. То ли, наоборот, вакцину.

SWAN (C/2020 F8): Новая комета - новое знамение?

SWAN (C/2020 F8) появилась нежданно, пока видна на небосводе Южного полушария – рядом со звездой Фомальгаут. В Северном полушарии гостья появится к концу мая. Ближе всего к Солнцу окажется 27 мая, может стать весьма яркой, если на разрушится, как ATLAS. Астрономы такого не исключают. К удовлетворению некоторых мистически настроенных граждан, напуганных внезапными инфекциями.

В любом случае комета нас покинет.

Астрономы уточняют орбиту SWAN (C/2020 F8). По предварительным данным, она очень вытянута. Вытянута так, что последний раз комета залетала к нам примерно 25 миллионов лет назад. Массовых вымираний тогда не было. Что опять же обнадеживает.