Тайная жизнь партнера Хаматовой: актер Морозов бросил жену ради служебного романа и разбогател после съемок в «Зулейхе»

У 36-летнего Евгения Морозова за последние несколько лет жизнь круто изменилась. Полтора года назад он снялся в многосерийном фильме «Зулейха открывает глаза». Актер сыграл красноармейца Игнатова, и по его словам исполнил давнюю мечту – сыграл с Чулпан Хаматовой. «Игнатов совершает страшные поступки, а потом встречает женщину, которая ему нужна», - говорит Морозов о своем герое. Зулейха в романе изменила красноармейца Игнатова, а в реальной жизни Евгению Морозову тоже встретилась роковая женщина.

Служебный роман

Сейчас Евгений Морозов живет с 34-летней актрисой Марусей Зыковой. И влюблен он ни на шутку: по свидетельствам коллег, на других женщин и не смотрит. Морозов быстро нашел общий язык с маленькой дочкой Зыковой – школьницей Миррой. Девочка – дочь Маруси от первого брака.

Отношения этой пары начинались привычно для артистов – на съемочной площадке. Евгений Морозов снимался и был соавтором сценария сериала «Лондоград. Знай наших», и в какой-то момент к съемочному процессу присоединилась красавица Маруся Зыкова. Морозов был женат, но через пару месяцев совместной работы понял, что его тянет к Марусе: они стали ужинать вдвоем (без коллег), гулять по ночному городу. Так в Лондоне начался роман этой красивой пары.

А потом Евгений и Маруся стали жить вместе в Москве – сняли квартиру в центре. Только-только начали привыкать к совместному быту, как случилась беда – Морозов сломал шею. Евгений вспоминает это время, как очень непростое: «Лежал дома, жаловался на жизнь и возмущался, а Маруся полгода самоотверженно за мной ухаживала. Так мы максимально проверили друг друга на прочность…»

Евгений Морозов и Маруся ЗыковаФото: СОЦСЕТИ

Морозов говорит, что только в этих понял, как это чувствовать легкость в отношениях, слышать партнера. В общем, говорит, что абсолютно счастлив.

Началась белая полоса

После того, как в жизни Морозова появилась его Маруся – и карьера пошла в гору. Евгений не устает удивляться интуиции избранницы: принимая даже очень спорные на его взгляд решения, спустя время оказывается, что она была права. Морозов не скрывает: «Я так предсказывать не умею, поэтому часто просто делаю так, как чувствует Маруся - смысл открывается со временем. Также она помогла мне полностью перезагрузиться как актеру». Евгений не стесняется признать, что стал учитывать замечания и подсказки Зыковой, после чего начал получать интересные предложения. И считает, что съемки в фильме «Зулейха открывает глаза» случились тоже, благодаря переменам, которые спровоцировала любимая женщина.

Евгений Морозов и Сергей Маковецкий на съемках «Зулейха открывает глаза». Фото — канал «Россия»

На съемках «Зулейхи» Морозов быстро нашел общий язык с Хаматовой. И после окончания съемок по инициативе Чулпан, как режиссер, снял ролик для благотворительного фонда «Подари жизнь» на песню Земфиры «Хочешь». Вскоре написал сценарий для 2-го сезона сериала «Оптимисты» — писал Евгений Морозов в компании Алексея Попогребского, Елены Ваниной. А недавно прошел сериал «Заступники» с его участием. Очевидно, что последнее время работы у артиста, сценариста стало больше. Теперь, после выхода на экраны многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза» телезрители называют его актерскую работу удачной. «Маковецкий, как всегда гениален. И Морозов приятно удивил! Две лучших актерских работы в фильме» — немало откликов зрителей, которые оценили игру Евгения. Очевидно, что у Евгения Морозова появятся серьезные предложения после показа «Зулейхи».

А сам Евгений говорит, что читает все отзывы, отрываясь от написания очередного сценария. У себя в соцсетях делится эмоциями: «За последнюю неделю совершенно забросил писать сценарий. И тому есть объяснение: выход «Зулейхи» и чтение ваших замечательных хвалебных отзывов. Мне приятно, но я совершенно потерялся во времени. Растаял. Мой психотерапевт молниеносно разложил все по полочкам: дофаминовая зависимость…» Морозов научился совмещать бешеные дозы гормона счастья и радости с написанием сценария. Но с понедельника в эфире новые серии, а значит очередное испытание для актера.