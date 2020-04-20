Культурная жизнь на карантине: А мы идем по Эрмитажу в трусах семейных без носков

Это раньше поездка в Эрмитаж была огромным событием, к которому долго готовились, - копили деньги на поезд и гостиницу, составляли маршрут следования по городу, прикупали новый прикид (все-таки культурная столица!), брали отпуск и... наконец-то... через двое суток дороги оказывались на Дворцовой площади. У главного входа в Эрмитаж. А это, на минуточку, тысяча пятьдесят комнат. Больше трех миллионов экспонатов. Говорят, что если возле каждого постоять хотя бы минуту, то на осмотр всего музея уйдет шесть лет. И вот вы идете, озираясь, по Зимнему дворцу и не знаете, куда деться от всего этого великолепия. Кажется, сейчас из-за угла выйдет хозяйка в церемониальном платье и, протянув вам руку (в перчатке, конечно), скажет:

- Меня зовут Екатерина Алексеевна. Очень рада видеть вас в этом скромном дворце…

Однако я увлекся.

Теперь перенесемся из позднего советского периода в нашу с вами современность. Попасть в Эрмитаж стало немного проще и быстрее. Ну вот, пока чайник кипятится на кухне, открываем поисковик, пишем «Эрмитаж виртуальный визит», заходим по первой ссылке и... вы в главном музейном комплексе. В трусах, прости Господи. Босой. Ну как проснулись, так и поперлись на экскурсию. Не надо никакой регистрации и билетов. Нажимаете кнопку «начать тур». И вы у малого гардероба. Сдавать в него вам нечего, а потому идем дальше - в зал палеолита. Для этого нужно нажать мышкой на кружок, похожий на мишень (по ходу дела разберетесь - там несложно). Ну и начинаете рассматривать копья, наконечники стрел, пластины с гравировкой мамонта, древние статуэтки и многое другое. После этого переходите в зал неолита и ранней бронзы. Затем в зал культуры и искусства кочевых племен Алтая VI-IV вв. до н. э. И так далее, и так далее. Если утомились, можно попить чайку на кухне, глянуть серию «Глухаря» по телику и потом снова вернуться к прекрасному.

Я поначалу один бродил по этим залам. А потом созвонился с другом и мы с ним вместе махнули в Санкт-Петербург (на виртуальную экскурсию). Решили идти по одному и тому же маршруту, оставаясь при этом на телефонной связи. А какие диалоги рождались при этом!

- Давай уже, догоняй, - прикрикивал друг. - Я возле голой бабы в зале Диониса.

- Это Афродита, - реагировал я.

- Страшнючая, меры нет…

- Жди меня там, только не кричи.

Как будто нас кто-то слышит.

Тур можно подобрать по интересам. Скажем, для любителей драгоценностей есть бриллиантовая кладовая. Те, кому интересен генерал Потемкин, может посетить выставку, собранную к его 280-летию. Есть экспозиции, посвященные театру или даже внешним видам Эрмитажа (на улице).

Адрес Эрмитажа в интернете - www.hermitagemuseum.org (раздел «виртуальный визит).

Время работы - круглосуточно.

КУДА ЕЩЕ СХОДИТЬ НА КАРАНТИНЕ

- Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. Работают виртуальные выставки «Тату-2020», «От Дюрера до Матисса», «Щукин. Биография», «Искусство древнего Кипра» и другие. Адрес - www.virtual.arts-museum.ru.

- Британский музей в Лондоне. Перед экскурсией можно выбрать направление - «арт, живопись и дизайн», «сила и индивидуальность», «религия и вера», «торговля и конфликт» и другие. Можно следовать в хронологическом порядке, выбрав часть света, которая вас интересует. Второй по посещаемости музей в мире (после Лувра). Адрес - britishmuseum.withgoogle.com.

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина предлагает виртуальные посещенияФото: Иван МАКЕЕВ

- Парижский Лувр. Есть онлайн-туры с произведениями Делакруа, Рембрандта, Тинторетто, с египетскими древностями и другими. Там же на сайте много видеороликов на тему искусства. В том числе, с лекциями о «Моне Лизе», пожалуй, самой известной картине за всю историю человечества (находится в Лувре). Адрес - louvre.fr.

КСТАТИ

«Мосприрода» приглашает на лесную викторину

Проводить ее будут в течение пяти дней в режиме онлайн

Условия простые. Нужно каждый день с 20 по 24 апреля заходить в сториз на страничку экоцентра «Битцевский лес» в Инстаграме (@ecobitza) и отвечать на три вопроса, посвященным обитателям лесов и лесопарков столицы и Подмосковья.

- Участникам квеста предстоит проверить свои знания о флоре и фауне, вспомнить, какие растения и животные первыми встречаются весной, а также тех, кто пережидает зиму вместе с нами, - сообщили «КП» в пресс-службе «Мосприроды».

Онлайн-викторина называется «Квиз на диване». Поучаствовать в ней может кто угодно. Старт - 20 апреля в 12.00.

Тех, кто даст наибольшее количество правильных ответов, наградят сувенирами от ГПБУ «Мосприрода». Имена победителей опубликуют 27 апреля.