2020-04-20T11:13:45+03:00
Происшествия

Мигранты в самоизоляции добрались до каршеринговых машин

Вскрывали по чужим документам, разбирали и продавали автозапчасти
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Удостоверившись в том, что товар краденный, правоохранители задержали 26-летнего азербайджанцаУдостоверившись в том, что товар краденный, правоохранители задержали 26-летнего азербайджанца
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С улиц Москвы стали исчезать каршеринговые машины. Говорят, что их перегоняют в другие регионы. И это не случайно. Ведь если машиной не пользуются регулярно, то отследить ее техническое состояние трудно.

Сотрудники отдела уголовного розыска МУ МВД России «Люберецкое» задержали 26-летнего азербайджанца, подозреваемого в совершении серии краж деталей из автомашин кашеринга.

- Установлено, что двое злоумышленников через мобильное приложение, оформленное на чужой аккаунт, вскрывали автомобили каршеринга, припаркованные в Котельниках и Дзержинске, и похищали рулевые колеса с подушками безопасности водителей. Таким образом, было разоборудовано 7 машин иностранного производства. Общая сумма ущерба составила 315 тысяч рублей, – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Примечательно, что на воров сотрудники полиции вышли совершенно случайно: в ходе мониторинга интернета полицейские на одном из сайтов нашли объявление физического лица о продаже по заниженной цене рулевых колес с подушками безопасности для иностранных автомобилей. Оперативники договорились о встрече с продавцом автозапчастей в поселке Коммунарка. Удостоверившись в том, что товар краденный, правоохранители задержали иностранца.

- При осмотре автомобиля задержанного было обнаружено и изъято 2 рулевых колеса, 4 подушки безопасности водителя, а также инструменты, которые использовались при совершении преступлений, – отметила Татьяна Петрова.

Полицейские устанавливают местонахождение подельника задержанного мигранта, а также проверяют злоумышленников к аналогичным преступлениям на территории столичного региона.

Полицейские задержали 26-летнего азербайджанца, подозреваемого в серии краж деталей кашеринга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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