Коронавирус в Испании, последние новости на 20 апреля 2020: заболели еще 2 730, зафиксирован спад смертей, детей выпустят на улицу

Новую коронавирусную инфекцию в Испании обнаружили у 198 674 человек. По данным на 20 апреля количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 2 730. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня не изменилось и составляет 20 639 (информация будет обновляться - Ред.). Выздоровевших и выписанных из больниц на сегодня равняется 77 357 человек.

Накануне власти Испании отметили падение смертности среди зараженных коронавирусом. Последние два дня больницах скончались свыше 400 человек в сутки, в конце марта же – число смертей за сутки превышало 900.

Испания остается третьей страной в мире после Италии и США по количество зараженных. Во всех трех странах количество связанных с коронавирусом смертей в больницах превысило 20 тысяч.

Премьер-министр Педро Санчес объявил о продлении общих карантинных мер до 9 мая. Но зато объявлено частичное послабление. В воскресенье чиновник сказал, что власти планируют отменить часть карантинных мер в отношении детей, которым запрещено выходить из дома с 14 марта. 27 апреля дети смогут выйти на улицы, сказал премьер-министр.

Несовершеннолетние уже более месяца не выходили на улицу. После введения в середине марта режима ЧС испанцам было разрешено покидать свои дома только для поездок на работу, в магазин, аптеку или для выгула собак. Но это могли делать только взрослые. Все дети оказались заперты в четырех стенах.

Пока власти не определились, сколько и где разрешат гулять детям. На прогулки будут введены определенные ограничения в зависимости от ситуации в тот или ином регионе, провинции, муниципалитете.

- Мы хотим дать им возможность приятно провести время на свежем воздухе. Но мы должны делать это в соответствии с рекомендациями экспертов, - сказал Санчес.