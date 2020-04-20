В знаменитом Саввино-Сторожевском монастыре ухаживают за монахом с коронавирусом

Несколько дней назад у одного из иеродиаконов в Саввино-Сторожевском монастыре резко ухудшилось самочувствие: поднялась температура и появилось легкое недомогание. Поначалу все решили, что у 44-летнего монаха Дмитрия Коныгина обычная простуда. Ведь погода непостоянная, то солнце светит, то внезапно начинается снегопад. Но в связи с ситуацией в мире и из-за опасения заразить других жителей монастыря Архимандрит Павел принял решение вызвать бригаду скорой к больному, а заодно и взять анализы на коронавирус.

- Скорая приехала быстро. Люди в защитных костюмах осмотрели монаха. Медики сразу сказали, что у священника присутствуют характерные симптомы вирусного заболевания. Взяли анализы и попросили пока не контактировать с больным. – рассказал kp.ru источник в медицинских кругах региона.

По рекомендациям скорой служителю выделили отдельную комнату в одном из жилых зданий на территории монастыря, где он и находился сутки, пока не пришли результаты. К сожалению, опасения подтвердились, и тест дал положительный результат. Врач выписал монаху лекарства и пожелал скорейшего выздоровления.

Чтобы заразу больше не подхватил никто из священнослужителей, было принято решение оставить иеродиакона в изолированной палате, где за ним будут ухаживать его братья-монахи. В течение нескольких дней священник находился один в комнате, куда ему приносили еду строго по расписанию, а также все необходимое для жизни. Контактировать лично с зараженным коронавирусом священников было строго-настрого запрещено.

- Я до сих пор нахожусь в изоляции, а мои братья за мной всячески ухаживают. Мне приносят еду, книги. Естественно, в богослужениях я принимать участия пока не могу, да и не имею права подвергать кого-то опасности заразиться. Но мое состояние уже улучшилось, в ближайшее время надо будет сдать новые анализы, которые, надеюсь, будут отрицательными, – рассказывает иеродиакон Дмитрий.

Вчера в одном из храмов монастыря проходили пасхальные богослужения, в которых служитель не принимал участие. За долгие годы службы это был первый раз, когда он не участвовал в Божественной Литургии.

Саввино-Сторожевский монастырь был основан в конце 14 века. Его основал преподобный Савва, Звенигородский чудотворец, один из первых учеников преподобного Сергия Радонежского, по просьбе Звенигородского князя Юрия Дмитриевича, второго сына Великого Московского князя Димитрия Донского. Сейчас настоятелем монастыря является Патриарх всея Руси Кирилл.