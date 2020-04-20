Сергей Безруков показал подросшего сына

Сергей Безруков счастлив в отношениях с Анной Матисон. Полтора года назад женщина родила сына Степана. Мальчик стал вторым совместным ребенком пары. В июле 2016 года на свет появилась дочь Маша. Звезда "Бригады" очень трепетно относится к наследникам и нередко делится с поклонниками кадрами, на которых запечатлены его дети. Однако до недавнего времени артист не показывал лицо младшего ребенка.

Сергей Безруков по случаю Пасхи поздравил публику с главным праздником православных христиан. Он опубликовал совместное фото с детьми. "Мира всем вам, дорогие мои, хорошие! Здоровья! Здоровья! Здоровья! Еще раз с Праздником!", - обратился артист к фолловерам.

Трогательный кадр тут же вызвал восторг почитателей звездного семейства. Поклонники впервые смогли рассмотреть лицо подросшего сына Безрукова, который ранее появлялся на снимках отца лишь со спины или в профиль.

s_bezrukov Еще раз с Праздником!

Степа очень похож на свою старшую сестру Машу. Он такой же светловолосый. "Боже, какое красивое фото, какие вы милые", "Желаю огромного здоровья, удачи", "Моя любимая семья", "Какая же прелесть ваши детки! С праздником", "Сергей, в кого они такие светленькие?", "До чего красивые дети", "Степочка подрос", "Какие вы светлые, искренние и замечательные!", - делятся мнением комментаторы.

Напомним, Сергей Безруков и Анна Матисон познакомились на съемках фильма "Млечный Путь" в 2015 году. С тех пор пара неразлучна. Сергей по-настоящему наслаждается отцовством. Артист часто проводит время с детьми. "У меня есть все, что я хотел. Я благодарен за это судьбе. Любое время с детьми - любимое. Поход в зоопарк или ежедневное купание - все это приносит радость... Мне нравится, что могу сам заколочки приколоть или спать уложить", - делился Сергей в одном из интервью.