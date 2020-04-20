В NASA сообщили: Земля II наконец-то найдена

Астрономы NASA «прошерстили» архивные данные, собранные космическим телескопом Kepler и обнаружили весьма обнадеживающие – прежде по каким- то причинам ускользнувшие. Они свидетельствовали о том, что в созвездии Лебедь примерно в 300 световых годах от нас расположена звездная система, в которой имеется планета, похожая на Землю. Очень похожая.

Размер планеты, получившей обозначение Kepler-1649c, почти земной - она всего в 1,06 раза крупнее нашей.

Наши планеты почти одинаковы по размеру.

На Kepler-1649c тепло - она получает от своего светила примерно 75 процентов той энергии, которой Солнце снабжает Землю. Расположена в так называемой обитаемой зоне – там, где условия местной окружающей среды позволяют воде находиться в жидком виде. А стало быть и поддерживать жизнь.

Ученые NASA, ведомые Андреем Вандербургом (Andrew Vanderburg), опубликовали результаты своего открытия в журнале The Astrophysical Journal Letters - на него ссылается сайт NASA.

О Земле II пока мало что известно. Можно не сомневаться лишь в немногом: Kepler-1649c явно каменистая, имеет атмосферу. Вращается вокруг красного карлика – небольшой звезды, которая меньше и холоднее нашего светила. Год на ней длится чуть меньше 20 земных суток. Это от того, что планета находится к своему светилу гораздо ближе, чем Земля к Солнцу. Благодаря чему и «чувствует» себя весьма комфортно – не мерзнет и не перегревается. То есть, вполне предрасположена к жизни, по мнению астрономов. Теперь именно её они называют «наиболее обнадеживающей и самой похожей на нашу планету из всех тех, которые обнаружены к настоящему времени».

Земля II - каменистая и весьма теплая планета.

Kepler-1649c «потеснила» прежнюю «сестру» , которую астрономы еще недавно прочили в Земли II.

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Сестра за сестрой

В 2014 году астрономы объявили о существовании Kepler-186f - первой планеты размером примерно с нашу Землю из числа тех, которые были обнаружены к тому времени в иных звездных системах и располагались в обитаемых зонах (habitable zone).

Kepler-186f сначала числилась «двоюродной сестрой» Земли. Но потом астрономы стали уверять: она «родная». Прямо таки сестра-близнец. То есть, «Земля II».

Шансы на наше более близкое родство пару лет назад повысили астрономы, ведомые профессором Гонджи Ли (Gongjie Li) из Технологического Института Джорджии (Georgia Institute of Technology) и Ютонгом Шаном (Yutong Shan) из Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics).

На основе имеющихся данных, исследователи смоделировали на компьютере положение планеты в пространстве и то, как она вращается вокруг собственной оси. Оказалось, что ось Kepler-186f наклонена примерно на тот же угол, что и наша земная - примерно на 23 градуса. И столь же стабильна. То есть, её не «мотает» из стороны в сторону, как, к примеру, марсианскую, угол наклона которой иной раз менялся на 60 градусов.

Наклон оси очень важен для планет - благодаря ему регулярно меняются времена года. Равномерно распределяются тепло и свет. Как, к примеру, у нас.

Стабильная ось —еще и стабильный климат. И благоприятные условия для возникновения и поддержания жизни. Такова логика у Ли и Шана.

Астрономы, открывшие предыдущую сестру Земли - у звезды Кеплер-186, рисовали обнадеживающие ее пейзажи с красной растительностью под тусклым светилом.

Kepler-186 — красный карлик, расположенный в созвездии Лебедя в 499 световых годах от Солнца. Помимо Kepler-186f у карлика есть еще четыре планеты: Kepler-186b, Kepler-186c, Kepler-186d и Kepler-186е.

Светимость небольшой звезды Kepler-186 составляет всего 4 процента от солнечной. В ясный полдень на планете Kepler-186f примерно так же «светло», как и на Земле за час до восхода Солнца. Оттенки пейзажа — красные.

Тепла и света планете хватает, поскольку она расположена близко к своему красному карлику — примерно на том же расстоянии, что и Меркурий от Солнца.

Год на Kepler-186f длится 129,9 земных дней.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Этот Кеплер Далеко глядел

Орбитальный телескоп Кеплер (Kepler) был доставлен на орбиту Земли в мае 2009 года и наведен на небольшой участок нашей галактики - Млечного пути - в районе созвездия Лебедь. Там аппарат и стал искать экзопланеты посредством так называемого транзитного метода. То есть следил, изменяется ли яркость звезды время от времени. А она изменяется, когда по диску звезды проходят планеты. Звезда мигает. По колебаниям яркости ученые и определяют наличие планет. Затем они либо подтверждают предварительные данные, полученные с помощью орбитального телескопа, либо опровергают их.

Космический телескоп Кеплер собрал огромный массив данных.

В 2013 году Кеплер сломался. Но прежде каждые 30 минут фиксировал параметры 150 тысяч звезд. Тем самым телескоп обеспечил астрономов данными на много лет вперед. Их расшифровывать и расшифровывать. Подтверждать или опровергать. Чем ныне ученые и заняты. И вот результат - находят одну «сестру» за другой. Одну лучше другой.

Кеплер искал планеты у дугих звезд так называемым транзитным методом.

Кстати, в последнее время именно красные карлики радуют землян, «показывая» свои землеподобные планеты, которые кажутся пригодными для жизни. Недавно их обнаружили в системе TRAPPIST-1, удаленной на 39 световых лет, и у ближайшей к Солнцу звезды Проксима Центавра, до которой чуть больше 4 световых лет. Находки не случайны. Вселенная богата красными карликами — в спиральных галактиках, таких как наш Млечный путь, их примерно 70 процентов от всех звезд. Большинство ближайших к нам звезд — красные карлики. А если их так много, то и высока вероятность найти рядом с ними планеты с хоть какой-нибудь живностью.