Анна Герман из Киева: «Слова Зеленского девальвированы больше, чем гривна. А Украина после вируса может расколоться»

- Анна, многие СМИ бурно цитируют ваше высказывание одному украинскому телеканалу по поводу того, что если сейчас руководство Украины не озаботится тем, как будет государство жить после коронавируса, то Украина развалится. А что именно вас смутило?

- Знаете, власть в этой ситуации оказалась слаба, ее действия хаотичны. Сейчас я наблюдаю такие характерные симптомы раскола, как укрепление местных элит в этой ситуации, когда очень трудно и надо выживать. Как-то все меньше регионалы обращают свои взоры на центр и пытаются сами на местах решать свои проблемы. Линии расколов в Украине идут по рубежу, как в Украине говорят, «армовир»… Это сокращение лозунга политики Порошенко, который выражен в трех словах – «Армия. Мова. Вира». Теперь у украинцев этот «армовир» приобретает немножко негативный оттенок.

Я вижу тенденцию, которая будет нарастать. Если в Украине не возьмутся за голову, не создадут коалиционное правительство, не привлекут туда лучших людей из оппозиции, опытных людей, профессионалов, если не изменится внешняя политика Украины, которая должна все-таки ориентировать нас на партнерство с нашими ближайшими соседями, мы будем наблюдать углубление этого процесса раскола Украины на такие отдельные регионы. Я очень не хотела бы, чтобы так случилось.

- Вы не преувеличиваете опасность делегирования полномочий местной власти?

- Я как человек, который все-таки болеет за единство своего государства, который все время выступал за вменяемую гуманитарную политику еще в то время, когда я видела, что может произойти раскол из-за того, что навязывают язык, делят церковь, я всегда говорила, что это чревато. И мы уже имеем результаты этой политики, пока локальные – уход Крыма и Донбасса. Мне больно будет, если государство мое расколется на много маленьких регионов. Потому что, вы знаете, народ и государство сильны, когда они едины. Но если политика ненависти была поставлена в основу угла и она дала такие страшные плоды, продолжение ее ситуацию только ухудшит. Потому что все усугубляется кризисом, вирусом, безработицей, такой социальной депрессией. И сейчас еще появляется новая социальная протестная группа из тех людей, которые вернулись с заработков, которые не имеют применения для своих сил, для своей энергии в своей стране.

Если сейчас, немедленно, не изменить концепцию внешней политики, не сделать соответствующие шаги установлению мира на Донбассе, не прекратить ставить на важные государственные посты по критерию преданности, а не профессионализма, страна погибнет. У нас есть опытные политики, есть хорошие, вменяемые люди.

Слова Зеленского девальвированы больше, чем гривна.Фото: REUTERS

- Ваш президент буквально на днях сказал, что он видит решение проблемы Донбасса таким образом: первое – взять границу между Россией и Донбассом. Второе – разоружить, как он сам выражается, незаконные вооруженные формирования. И потом уже выборы. Но это тупиковый вариант, потому что он не предусмотрен в Минских соглашениях.

- Вы знаете, мне жаль очень это говорить, но слова нашего президента уже девальвированы очень сильно, больше, чем гривна в Украине. К сожалению, столько заявлений, и таких разных, таких нелогичных, было сделано, это подорвало доверие к тем людям, которые пришли к власти. Уже никто не обращает внимания на эти заявления. Мы понимаем одно – нужно проводить новую политику, внутреннюю и внешнюю, нужно возвращаться к многовекторности в украинской политике. И нужно делать все, чтобы у нас с партнерами были хорошие отношения. Потому что когда я слышу о том, что Украина выступает за введение санкций против Белоруссии, то я думаю: слушайте, друзья, зима же недалеко, и может так случиться, что нам нужна будет помощь наших соседей. Может, нам сейчас стоит подумать об этом? С какими же мы глазами пойдем к той же Белоруссии за помощью, если мы сегодня говорим о санкциях против нее?

То же относится и к России. Мы должны все-таки искать пути урегулирования отношений с Россией. Времена такие идут, что нашим народам нужно думать об объединении. Только вместе мы сможем выживать, как в семье, когда в трудные времена выживали многодетные, где было много сил. Если бессмысленно продолжим идти по навязанному нам пути противостояния с соседями, будет только хуже.