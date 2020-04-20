2020-04-20T17:28:07+03:00
Экономика

Самые популярные специальности на удаленке: Где и сколько могут заработать уволенные из-за коронавируса

Менеджеры по туризму переквалифицировались в рекрутеры и финансовые консультанты
Владимир НИКОЛАЕВ
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Эпидемия коронавируса основательно перевернула трудовой рынок.Эпидемия коронавируса основательно перевернула трудовой рынок.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Эпидемия коронавируса основательно перевернула трудовой рынок. Одни профессии «обнулились» и видимо, нескоро возродятся. Другие, наоборот, пошли в рост. Внес свои коррективы и режим самоизоляции — все больше людей ищут возможность работать, не выходя из дома.

По просьбе «Комсомолки» один из крупнейших сервисов удаленной работы Workle.ru провел исследование рынка дистанционных услуг.

Внес свои коррективы и режим самоизоляции — все больше людей ищут возможность работать, не выходя из дома. Фото: Олег ЗОЛОТО

Внес свои коррективы и режим самоизоляции — все больше людей ищут возможность работать, не выходя из дома.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Если в марте количество желающих работать или подрабатывать удаленно выросло по сравнению с февралем на 35%, то за первую половину апреля это количество увеличилось по отношению ко второй половине марта на 140% или почти в 2,5 раза, — сказал руководитель проекта Workle Артём Романчук. - До пандемии четверть работающих удаленно у нас на портале составляли менеджеры по туризму. Теперь они остались без клиентов и переквалифицировались. Главным образом, в финансовые консультанты, специалисты по подбору персонала и страховые агенты. Это три наиболее востребованных направления.

Самые популярные специальности на удаленке. Менеджеры по туризму переквалифицировались в рекрутеры и финансовые консультанты.

Самые популярные специальности на удаленке. Менеджеры по туризму переквалифицировались в рекрутеры и финансовые консультанты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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