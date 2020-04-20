2020-04-20T19:41:32+03:00
Общество

Коронавирус — тест на человечность

Писательница Диана Кади о возможных последствиях пандемии
Диана КАДИписательница
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил об эффективности мер самоизоляции, и отметил, что количество заражённых вирусом COVID-19 — пошло на спад.

Обнадёживающе звучат и прогнозы вирусологов с федеральных каналов. Оптимистичны и эксперты в телевизионных ток-шоу. Риторика меняется, и тезис «мы все умрём» всё менее популярен в СМИ.

Это не значит, что конспирологам, утверждающим, будто коронавирус — выдумка масонов или рептилоидов, пора открывать шампанское. Болезнь существует, а её жертвы — реальны. Другое дело, как к пандемии относятся на самом высоком уровне. Игнорируют, как в Белоруссии или США. «Героически победили», как в Поднебесной. Анонсируют плато и понижение, но ужесточают меры, как в России. Как руководство той или иной страны реагирует на новую чуму — вот на что следует обратить внимание, ведь именно от этого зависит, каким будет будущее. И именно по этой реакции можно судить о политике государств.

Один знакомый антисоветчик как-то сказал мне: «Первыми в космосе русские были потому, что в СССР ни во что не ставили человеческую жизнь». Спустя почти 60 лет наш главный оппонент на мировой арене поставил во главу угла не человеческие жизни, а экономику. Число погибших от коронавируса в США уже превысило сорок тысяч. Да, мнение, что от рухнувшей экономики пострадает ещё больше людей — тоже имеет место. Но если мы говорим о выборе между плохой жизнью и смертью, то Америка выбрала смерть. И это очень показательно.

В Германии уже разрешено открывать магазины. Карантин почти везде завершился в Китае. Россия, судя по риторике СМИ, тоже готовится к постепенному выходу. Вопрос в другом: воспользуется ли власть ситуацией, и сможем ли мы вернуться к прежней жизни? Однозначно нет. Мы все изменимся. И я не о том, что из карантина мы выйдем начитанными похудевшими полиглотами. Скорее, наоборот.

Посмотрите, как себя ведут ваши друзья в самоизоляции. Люди, которые жаловались на то, что у них нет времени читать и самосовершенствоваться — деградируют в прямых эфирах. Заточение в четырёх стенах вскрыло идиотов с их «челленджами с переодеванием» или подушками вместо одежды.

Ещё — поделило общество на людей и нелюдей. Взять хотя бы нашу так называемую элиту: демонстрация роскоши с поеданием деликатесов в загородных особняках выглядят издевательством. Миллионы простых людей остались без средств к существованию. А представители шоу-бизнеса развлекаются: жрут и скачут, и всё онлайн, чтобы окончательно добить тех, кто позволить себе этого не может.

Но больше карантинного сумасбродства в рядах псевдоэлиты меня волнует, как изменится жизнь рядового россиянина после принудительного заточения. И да, я продолжаю настаивать, что до самого дна, бесконечно продлевая режим самоизоляции, власть доходить не будет.

Переоценка ценностей, правильная расстановка приоритетов, разработка конкретного плана действий — вот о чём следует сейчас думать. И да, коронавирус — это ещё и тест на вменяемость, стрессоустойчивость и человечность. Каким будет результат этого теста для каждого из нас?

ИСТОЧНИК KP.RU

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