Помощь солнечным детям - вместо безделушек на день рождения: Создана платформа добрых подарков на самоизоляции

Вспомните - сколько раз вам дарили действительно нужные подарки? А сколько раз это были безделушки, которые разве что только вежливость выкинуть не позволяет? А ведь подарки могут быть не просто полезными - они могут буквально менять чью-то жизнь.

Благотворительный фонд «Синдром любви» запускает онлайн-платформу «Включите сердце». Здесь каждый желающий может организовать собственный сбор средств по случаю важного для себя события. Все деньги пойдут на помощь людям с синдромом Дауна.

Поводом может быть какой-то праздник - день рождения, свадьба, или проводимое вами мероприятие - онлайн-концерт, мастер-класс, лекция.

Создатели платформы надеются, что она станет особенно актуальной в дни самоизоляции. Ведь не так-то просто на карантине сделать праздник запоминающимся. А общее доброе дело точно поможет объединиться - даже на расстоянии.

- Помощь детям с синдромом Дауна и их семьям нужна всегда, особенно сейчас, когда все занятия переведены в дистанционный формат, - говорят в фонде «Синдром любви»

Одними из первых свои страницы на платформе открыли директор фонда «Даунсайд Ап» Анна Португалова, певица, филантроп, попечитель фонда «Синдром лювби» Амария Рай, спортивный комментатор и журналист Андрей Арих, музыкант Сергей Меритуков.

— Сейчас все мы в трудных условиях, всё, что происходит, требует осмысления и адаптации. Фонды «Даунсайд Ап» и «Синдром любви» продолжают оказывать помощь своим подопечным по всей стране. Это доброе дело нельзя ни остановить, ни притормозить. Лучшим подарком в этот день рождения для меня станет ваш отклик на просьбу поддержать фонды посильным пожертвованием, - написала Амария Рай.