2020-04-20T21:17:59+03:00
Спорт

Умер футболист «Локомотива»

Игроку второй команды железнодорожников было всего 22 года
Сергей КИРИЛЛОВ
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Иннокентий Самохвалов. Фото: ФК ЛокомотивИннокентий Самохвалов. Фото: ФК Локомотив
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Сегодня на официальном сайте футбольного клуба «Локомотив» появилось печальное известие.

«20 апреля скончался защитник «Казанки» Иннокентий Самохвалов. Футболисту стало плохо во время индивидуальной тренировки. Подробности трагедии выясняются.

Самохвалов – воспитанник «Локомотива». Кеша пришел в нашу Академию в третьем классе, выигрывал молодежное первенство России, в этом сезоне выступал за «Казанку». У Самохвалова остались жена и сын.

Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. ФК «Локомотив» потрясен произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи. Мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия», - говориться в печальном сообщении.

Соболезнования родным Самохвалова принесли и в Российском футбольном союзе. По сообщениям, защитник умер во время индивидуальной пробежки недалеко от своего дома. Скорая, прибывшая по вызову жены, не успела откачать молодого спортсмена, который предположительно умер от сердечной недостаточности.

Самохвалов пришел в Академию «Локомотива» в возрасте десяти лет из ДЮСШ «Мытищи». Окончив Академию, Иннокентий быстро стал одним из ведущих защитников молодежной команды, с которой в 2016 году выиграл первенство России. В сезонах-18/19 и 19/20 выступал за «Казанку», говорится на сайте "Локо".

ИСТОЧНИК KP.RU

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