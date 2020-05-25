Здоровье детей – наша главная ценность

А бывает так, что и моральных усилий никаких не тратишь, чтобы кому-то помочь. А просто живешь своей жизнью, занимаешься повседневными делами, идешь в магазин и там покупаешь то, что тебе нужно. И все равно подставляешь плечо тем, кому нужна опора.

В настоящий момент существует проект под названием «Поможем детям вместе», направленный на поддержку малышей с онкологическими заболеваниями и их родителей. Проект запущен известным брендом детского питания «ФрутоНяня» в поддержку подопечных благотворительного фонда «Подари жизнь». Фонд был основан актрисами Чулпан Хаматовой и Диной Корзун и вот уже 13 лет помогает врачам лечить детей.

Яна - бывшая пациентка Боткинской больницы и бывшая подопечная фонда - до и после лечения. Сколь долгой была терапия, можно судить по длине волос... Фото: Из семейного архива

С конца прошлого года вы можете заметить на полках магазинов знакомые продукты от бренда со специальным значком и логотипом фонда «Подари жизнь». Так вот знайте: часть денег с каждой такой покупки направляется в благотворительный фонд «Подари жизнь».

Сбор средств идет на персонал по уходу за малышами (бывают ситуации, когда родители не могут быть с ними в больнице круглые сутки месяцы напролет, поэтому нянечки нужны как воздух), а другая часть – на уточненную диагностику для детишек, больных лейкозом. Последнее из перечисленного – вообще чудо прогресса и человеческого милосердия, которое спасает очень многих. Судите сами: в рамках программы «Молекулярная диагностика» анализы крови онкобольных малышей со всех уголков России летят в крупнейшие исследовательские центры страны. Современное и сложное оборудование расшифровывает характерные молекулы раковых клеток, и на основании этой диагностики врачи на местах могут получить рекомендации по наиболее эффективному проведению терапии. И все это становится возможным только потому, что мы с вами, мамочки и папочки, покупаем привычные и нужные нам и нашим малышам продукты…

В рамках поддержки акции бывшие подопечные фонда поделились своими историями в социальной сети Instagram под #помощьмамипап. К акции уже подключились и родители, и блогеры, желающие поддержать проект.

– Когда я увидела в магазине знакомые до боли слова «Подари жизнь», без раздумий набрала всевозможных каш и баночек с питанием от «ФрутоНяни» для своей маленькой дочки, – рассказывает Яна из Подмосковья, бывшая пациентка Боткинской больницы и бывшая подопечная фонда. – Я не понаслышке знаю, что такое лейкоз. В 2009 году мне поставили этот диагноз. Началось все с зубной боли. Я лечила зубы, но странная боль не проходила. Врачи настояли на анализах крови. Так все и выяснилось. Мне пришлось провести в больнице 8,5 месяцев. Для лечения требовались дорогостоящие препараты. Без помощи фонда моя семья бы не справилась.

Яночка с мужем и здоровенькой дочкой после всех испытаний. Фото: Из семейного архива

- Нет таких слов, чтобы передать мою благодарность и благодарность моих близких врачам и всем добрым людям за возвращение здоровья, за счастье иметь сейчас полноценную семью и почти уже двухгодовалую чудесную дочку... И отдельное спасибо всем, кто придумал эту акцию: когда, приобретая что-то для себя, мы одновременно можем помогать детишкам, находящимся на трудном лечении.

Мария П. из Томска, в настоящий момент тоже молодая мама, воспитывающая Мишу, которому 1 год и 8 месяцев, рассказала свою историю. Она заболела в 13 лет в 2002 году. Ей требовалась пересадка костного мозга. В качестве донора на 100% подошла родная сестра. Мама девочек везла в столицу обоих своих детей. Трудно представить, что пережила эта женщина…

Маше 13 лет, вначале ей пришлось пройти курс гормональной терапии. Фото: Из семейного архива

Сначала Машу лечили в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва. Затем – в Российской детской клинической больнице. Выздоровление длилось 5 лет, мучили осложнения – Маша едва не потеряла зрение, ухудшилась работа почек, пострадали печень, суставы.

Когда обрушивается страшная болезнь, рад любой поддержке. Фото: Из семейного архива

Но сегодня с Марией все в порядке, благодаря усилиям докторов и фонда, буквально вытянувших девчушку. В честь лечащего врача Михаила Александровича Масчана Маша назвала своего сына. И знает, что в честь этого человека многие другие излечившиеся девочки назвали Мишками своих родившихся мальчишек…

Теперь Мария счастливая жена и мама. Фото: Из семейного архива

Чужих детей не бывает. Они все наши. И как хорошо, что «ФрутоНяня» создала мостик для тех мам и пап, которые хотят помогать другим родителям и другим детишкам, кто в этом нуждается. Здоровье детей – это главная ценность, и все вместе мы можем сделать этот мир немного лучше.