«Диетическую еду привозили домой»: Михаил Галустян – о здоровье, шикарном подарке друзей и бизнесе жены

Михаил Галустян с женой и дочками самоизолировался на родине: в родительском доме в городе Сочи. Как только занятия в школе перевели в онлайн режим Михаил из Москвы в Сочи отправил жену с детьми.

Мы встречались с Михаилом Галустяном в офисе его кинокомпании за день до введения режима самоизоляции: «Я детей с женой в Сочи отправил к моим родителям, там тепло, хорошо. Дистанционно можно учиться в любом месте». Потом доделал все дела в столице и улетел к родным.

- Михаил, а кто вам готовил, когда жена уехала?

- Заказал и привозили домой доставку готовой диетической еды.

- Сейчас все страна дома сидит у телевизора. А там ваш новый проект на СТС идет – «Миша портит все». И посмеяться можно, и новое кое-что узнать. Развлекаете народ по-новому?

- Полезная и нужная информация через призму юмора доносится до зрителя. В виде скетчей, статистики. Периодически появляются эксперты в своих областях. Я как такой Брюс Всемогущий появляюсь, щелкаю пальцем – и вот он эксперт объясняет, что верно, а где герои заблуждаются.

Михаил с женой и дочками. Фото: личный архив.

- Вы совладелец кинокомпании. Производство фильмов, как и прокат остановлены?

- Конечно, киноиндустрия очень сильно пострадала от коронавируса, поскольку кинотеатры закрыли. Все премьеры перенесли. Уже ничего не поделаешь. Все намеченные премьеры картин передвинули на осень.

- Но у вас есть также бизнес, связанный с IT-технологиями. Приложения сейчас самое время развивать.

- Digital entertainment - дополненная реальность. Тут как раз карантин нам не мешает, поскольку приложение, которое мы выпустили, подразумевает, чтобы звезды в дополненной реальности могли появиться у пользователя в квартире. И со звездой можно записать концерт, спеть песню.

- Вы запустились в декабре. Если брать реальный и виртуальный бизнес, то многие предполагают, что вложения в виртуальный бизнес меньше, а окупается он быстрее. Так ли это? А то ведь многие хотят попробовать сейчас себя в IT-бизнесе.

- Примерно одинаково: пару лет все равно нужно, чтобы бизнес окупился. И вложения немаленькие тоже. Вопрос в том, что, в отличие, к примеру, от ресторанного бизнеса, здесь никто не отравится. Подобных рисков меньше. Либо нравится продукт, либо не нравится. И нужно постоянно анализировать, что на рынке происходит, как и в любом бизнесе.

- Вы ведь спортом занимается, здоровый образ жизни ведете. А вот этот прибор у вас электронная сигарета? Вы курите?

- Не курю, это - ингалятор. Спортом занимаюсь: ММА и смешанными единоборствами. Времени сейчас хватает.

Галустян в шоу «Миша портит все». Фото СТС

- После сорока лет пора следить за здоровьем. Вы в этом плане ответственный человек?

- Делаю раз в год check-up.

- Ваша супруга недавно открыла салон красоты. Понятно, что сейчас карантин. А до этого, вы данный факт не скрывали – помогли Виктории и с запуском бизнеса, и заходили в салон. Не скрываете? Помогаете супруге?

- Наоборот: горжусь, что Вика успевает домом и детьми заниматься, а с некоторых пор еще и салоном. Она сама развивает бизнес, ну и я бываю в салоне периодически: где я еще на халяву сделаю маникюр? Я не очень разбираюсь в этих женских делах: дал Вике деньги на открытие, вот и все мое участие.

- Вы в прошлом году вошли в список «Forbes» самых популярных знаменитостей до 40 лет – ваш годовой доход оценили в 2,2 млн. долларов. Вы расположились между Павлом Волей и Гариком Харламовым. Многие звезды говорят, что цифры этих рейтингов не соответствуют действительности. А вы что скажете?

- Где деньги?! (Смеется). Первый раз слышу, что столько заработал.

- О какой профессии мечтали, когда были ровесником вашей старшей дочки?

- Таксистом! Это же была мечта – за рулем своей «Волги»!

- И какую первую машину смогли приобрести?

- Благодаря гастролям с «Утомленными солнцем», я смог накопить на машину - купил себе праворукую Toyota RAV4. В то время самая крутая у нас была машина 99-я.

- Теперь на какой машине ездите?

- На «Мерседесе» - вот такой шикарный подарок друзья сделали.

- На сорокалетие?

- 40 лет не праздновал. А вот 39 отмечал с размахом, и как раз получил такой подарок.