Алексей Комиссаров, гендиректор АНО «Россия - страна возможностей»: «Это шанс масштабировать свою деятельность»

Завершился дистанционный этап конкурса «Лидеры России. Политика». Следующий этап – полуфиналы. С легендарными политтехнологами, управленцами и политиками страны встретятся самые перспективные общественные деятели. Кто эти люди? Имела ли значение их политическая принадлежность? И за что трое участников были изгнаны из конкурса? Рассказал проректор президентской Академии РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«ОБЛАДАЮЩИЕ ВЫСОКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ»

- Алексей Геннадьевич, конкурс «Лидеры России. Политика», как понятно из названия, политический. А есть ли среди полуфиналистов профессиональные политики?

— Согласитесь, логично, что в политическом конкурсе принимают участие политики. Начинающие — для того, чтобы попробовать свои силы, получить мощный импульс для дальнейшего развития.

И уже состоявшиеся политики — для того, чтобы еще раз проверить себя, посмотреть на свои компетенции и навыки на фоне нового поколения общественно-политических деятелей.

Из известных, состоявшихся политиков, прошедших в полуфинал Конкурса, я бы назвал Дениса Кравченко. Он депутат Государственной Думы нынешнего, седьмого созыва, заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Полуфиналист конкурса Алена Аршинова, несмотря на молодость, депутат Государственной Думы уже двух созывов — VI и VII. Она, кстати, кандидат политических наук.

Дмитрий Носов, наш прославленный спортсмен, дзюдоист, хотя и не действующий депутат, он был депутатом прошлого созыва Государственной Думы, его также по праву можно назвать профессиональным политиком, общественным деятелем. Он член Общественной палаты Российской Федерации, основатель Всероссийского общественного движения борьбы с наркоманией и алкоголизмом «АнтиДилер». Дмитрий входит в правление нескольких благотворительных фондов и общественных организаций.

Это лишь несколько примеров тех, кого можно назвать профессиональными политиками. А в целом в полуфинал конкурса прошли совершенно разные люди из разных сфер деятельности.

- Есть ли среди полуфиналистов представители парламентской оппозиции? Можете привести примеры?

— Я уверен, что компетентные люди, обладающие высоким потенциалом в общественно-политической сфере, есть среди представителей всех партий. И наш конкурс это наглядно показывает. Среди полуфиналистов представлены все парламентские партии, в том числе и оппозиционные.

От КПРФ, например, в полуфинал прошел участник из Рязанской области Алексей Захаров. Он работает в Рязанском обкоме партии в должности инструктора информационно-идеологического отдела.

«Справедливую Россию» представляет Анастасия Павлюченкова. Она советник председателя партии; председатель координационного совета организации «Молодежь Справедливой России».

Депутаты региональных парламентов от ЛДПР также представлены среди полуфиналистов конкурса «Лидеры России. Политика». Это, например, депутат законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко. Кстати, работает в представительном органе он на постоянной основе. Так что он тоже профессиональный политик, законотворец. И депутат законодательной Думы Хабаровского края Петр Емельянов.

Кстати, Дмитрий Носов, которого я уже называл, в прошлом составе Государственной Думы также состоял во фракции ЛДПР.

«ПАРТИЙНУЮ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ НЕ ЗНАЕМ»

- Есть ли среди полуфиналистов политические силы, не представленные в российском парламенте? Что это за люди и какие политические движения они представляют?

- В полуфинал вышли представители самых разных политических сил. Нет никакой разницы, представлены эти силы в российском парламенте или пока только борются за это право.

Примеров полуфиналистов — представителей непарламентских партий — масса. Михаил Фальченко — руководитель центрального аппарата «Партии Пенсионеров». Кирилл Гончаров и Яков Якубович представляют партию «Яблоко». Первый член федерального бюро партии, заместитель председателя московского «Яблока», второй — глава Муниципального округа Тверской города Москвы, Председатель Совета депутатов.

Вячеслав Маратканов сначала входил в «Союз Правых Сил», а затем был избран председателем партии «Правое Дело».

И это далеко не все представители партий и движений. В какой партии состоят многие полуфиналисты, мы просто не знаем. Ведь при заполнении анкетных данных указывать партийную принадлежность не требовалось, это принципиальная позиция организаторов. Как мы и заявляли в самом начале конкурса, у нас оцениваются не политические взгляды, а компетенции участников, их лидерский потенциал.

- Скажите, какой примерный процент общественно-политических деятелей среди полуфиналистов? И кто, помимо них, еще представлен в полуфинале?

— Примерно треть наших полуфиналистов имеют отношение к общественно-политической деятельности. Две трети — это представители бизнеса, науки, IT-сферы, промышленности и других отраслей. Довольно много топ-менеджеров предприятий. Можно предположить, что в силу своих высоких компетенций им несколько проще выдержать жесткую конкуренцию и выйти в полуфинал.

Например, москвич Евгений Нифантьев — генеральный директор Сети социальных аптек «Столичка». Алексей Малютин из Санкт-Петербурга занимает пост директора по стратегии ПАО «Газпром нефть».

Кстати, Алексей еще и победитель первого конкурса «Лидеры России», и свою нынешнюю должность он занял как раз после победы в конкурсе.

В целом должен отметить, что количество финалистов и победителей конкурса «Лидеры России» среди полуфиналистов политического конкурса достаточно велико. Этому не стоит удивляться — ведь люди, один раз прошедшие такую школу, обладают достаточными навыками и компетенциями, чтобы участвовать и побеждать в Конкурсе «Лидеры России. Политика».

У нас в полуфинал прошел также Александр Маслов, финалист первых «Лидеров России». А Ильяс Калмыков из Чувашии, хотя и не вышел в финал на «Лидерах России» — 2, но его социальный проект «Стану чемпионом» был признан одним из победителей в номинации «Сердце лидера». Неудивительно, что его социальная ответственность, мотивация к общественному служению привели его на конкурс «Лидеры России. Политика» и позволили выйти в полуфинал.

И, наконец, большинство полуфиналистов – это обычные люди, которые живут в российских регионах, работают и добиваются успеха в самых разных сферах деятельности, делают добрые дела, помогают тем, кто рядом.

Директор АНО «Дом для мамы» и благотворительной программы «Спаси жизнь» Мария Студеникина из Калуги; учитель из Саратова Андрей Ермолаев; пилот «Аэрофлота» Светлана Слегтина; Никита Марченков, ученый, и.о. руководителя Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований; Андрей Краснобаев из Кронштадта, начальник штаба регионального отделения «Бессметрного полка»; Валерий Утросин, системный аналитик из Марий Эл и десятки и сотни других талантливых и способных людей, сумевших набрать необходимую сумму баллов для выхода в полуфинал.

Для них конкурс – это шанс выйти на новый уровень, масштабировать свою деятельность. Проявить себя на общественно-политическом поприще.

НАСТАВНИКИ ОБЕСПЕЧАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

- Многим участникам позволило пройти в полуфинал народная поддержка. Вы считаете это справедливым? Ведь они не добрали баллов на тестировании?

- Это абсолютно справедливо, на мой взгляд. Во-первых, такое решение принял Наблюдательный совет. Было решено, что те, у кого больше 500 голосов поддержки, и при этом набрали баллов не менее чем 75% конкурсантов, могут претендовать на выход в полуфинал. В итоге, с учетом озвученных ограничений, таких конкурсантов набралось 29 человек. Они также приглашены на контрольное тестирование.

Почему я считаю это справедливым? У нас конкурс будущих политиков. Одним из важнейших качеств, определяющих успешного политика, является способность заручиться народной поддержкой. Верно и обратное: если люди за тобой не идут - ты, видимо, не очень эффективный политик.

У нас на странице народной поддержки зарегистрировалось более 338 тыс. человек. Это население не самого маленького российского города. Вот считайте, что в этом «городе» проходили выборы – в следующий очный этап конкурса. Мы просто не могли не взять в полуфинал участников, которых поддержали люди. 500 голосов – это существенная поддержка. С ней можно рассчитывать на успех и на реальных выборах, скажем, муниципальных.

К сожалению, не обошлось без инцидентов. Трое участников были пойманы на том, что пытались скупать в соцсетях голоса поддержки. К сожалению, такие нечестные методы иногда применяются и на настоящих выборах. Итог тот же, что и в реальной жизни, - участники были дисквалифицированы.

Те же 29 человек, кто получили свои голоса поддержки честно – за счет своих дел, за счет своих личных качеств – прошли в следующие очные этапы Конкурса.

- Механизмы контроля за чистотой и прозрачностью процедуры дистанционного тестирования аналогичны тем, что применяются на конкурсах «Лидеры России», или для политического проекта они усилены?

— Механизмы контроля за чистотой и прозрачностью всех конкурсных процедур многократно апробированы на «материнском» конкурсе «Лидеры России». И они ни разу ее не давали сбоев. Все конкурсы, которые у нас проводились, проходили на высоком уровне чистоты и прозрачности. Гарантом этому был Наблюдательный совет, состоящий из уважаемых, авторитетных людей из самых разных сфер деятельности. Как вы знаете, на Конкурсе «Лидеры России. Политика» Наблюдательный совет работает в том же составе, что и на «материнском» конкурсе.

Принципиально новое — это состав наставников, которые присутствуют у нас на политическом конкурсе. Это ведущие российские политики, вице-спикеры и руководители комитетов обеих палат российского парламента. Они обеспечивают дополнительный контроль. А также своим авторитетом еще раз подтверждают чистоту и прозрачность всего Конкурса в целом и этапа дистанционного тестирования в частности.