2020-04-21T12:26:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Старший научный сотрудник РАНХиГС Евгений Варшавер: «Мигранты живут по 5-6 человек в комнате. Какой тут режим самоизоляции?»

Столичные социологи запустили в соцсетях памятки о коронавирусе на языках народов Средней Азии.
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Среди безработных оказалось много мигрантов, приезжих из других стран. Из-за закрытых границ домой они улететь не смоглиСреди безработных оказалось много мигрантов, приезжих из других стран. Из-за закрытых границ домой они улететь не смоглиФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Из-за эпидемии коронавируса на паузу встали десятки тысяч фирм, магазинов, точек общепита и проч. Немало человек потеряли работу - то ли пока временно, то ли уже навсегда. Среди безработных оказалось много мигрантов, приезжих из других стран. Из-за закрытых границ домой они улететь не смогли. Многие теперь сидят по съемным квартирам, где по 5-6 человек на комнату.

- Многие из потерявших работу - из сферы обслуживания, - рассказывает руководитель Группы исследований миграции и этничности, старший научный сотрудник РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы) Евгений Варшавер. - Бизнесы пытаются перестроиться в кризис, увольняют, урезают все, что только можно. До последнего времени «держалась» стройка. Просела работа в такси. В каком-то режиме продолжает работать разве что сфера ЖКХ. Плюс, конечно, доставка увеличилась. Туда сейчас идут и те, кто до эпидемии работал в других местах.

- Сколько сейчас иностранных граждан может находиться в Москве?

- Есть цифры, что в России единовременно присутствуют 10-11 миллионов мигрантов. Я предположу, что в Москве находятся около 2 миллионов. Большинство из них традиционно - приезжие из Средней Азии: Узбекистан, Киргизия, Таджикистан. Те, кто до прекращения авиасообщения сумел улететь домой - это тысячи, ну десятки тысяч человек. Большинство улететь не смогли и остаются здесь.

Большинство потерявших работу - из сферы обслуживания Фото: Артем КИЛЬКИН

Большинство потерявших работу - из сферы обслуживанияФото: Артем КИЛЬКИН

КВАРТИРЫ-ОБЩАГИ

И вот пока город соблюдает режим самоизоляции (ну, по крайней мере, в большинстве своем пытается) у большинства трудовых мигрантов с этим никак. Не все, но многие живут либо в недорогих хостелах, где комнаты мужиков на 10-20 заставлены двухъярусными кроватями, либо на съемных квартирах, где плотность населения лишь немногим лучшим. В общем, случись что, - плацдарм для распространения инфекции.

- Чем меньше эти люди знают о коронавирусе, тем хуже городу, - говорит Варшавер.

Социолог с коллегами запустил информационный проект для живущих в Москве мигрантов из Средней Азии. Им объясняют, что такое коронавирус и как им не заразиться. Объясняют - через специальные памятки, на их родных языках.

- Москвичи имеют доступ к более качественной информации о текущей ситуации и самой инфекции, - объясняет Евгений научным языком. - У многих мигрантов этого, в силу языкового барьера, нет.

- Думаете, они не читают про коронавирус через интернет на сайтах с родным узбекским или таджикским?

- Читают. Но там ведь общая информация: постоянно мыть руки, соблюдать дистанцию в полтора метра, ни с кем не общаться, сидеть на карантине. Но к реальной жизни московских мигрантов это имеет очень слабое отношение.

Есть цифры, что в России единовременно присутствуют 10-11 миллионов мигрантов Фото: Артем КИЛЬКИН

Есть цифры, что в России единовременно присутствуют 10-11 миллионов мигрантовФото: Артем КИЛЬКИН

КАК ИЗОЛИРОВАТЬСЯ И КУДА ЗВОНИТЬ

Варшавер объясняет:

- Сидеть на карантине этим людям никак невозможно: финансовой «подушки безопасности» у них нет, скромные сбережения быстро заканчиваются. Работа сохранилась разве что только у тех, кто был курьером до кризиса либо теперь туда устроился. При этом большинство живут в съемных квартирах по 5-6, а то и больше человек в одной комнате. Какой тут режим самоизоляции! И после работы они возвращаются сюда. Понятно, что они в такой среде уязвимы. Но другого временного дома эти люди себе позволить не могут. Поэтому им нужно грамотно объяснить, как быть именно в их ситуации, в их жизни.

В общем, Варшавер с коллегами провели консультации с различными специалистами, в том числе эпидемиологами - те помогли составить простые алгоритмы. Затем в соцсетях нашли волонтеров-переводчиков, которые перевели первоначальный вариант текста на киргизский, узбекский, таджикский. Теперь эти картинки рассылаются через соцсети, пытаясь сделать «вирусными» (в хорошем смысле этого слова) среди московских мигрантов.

По большому счету, в памятке есть два важных момента, которые уж точно не встретишь ни в одной другой памятке.

Например, как изолироваться, если ты живешь в комнате с полдюжиной земляков?

- Мы объясняем: если ты почувствовал себя плохо, отгородись от остальных простыней или шкафом. Пусть остальные соблюдают дистанцию. Так советуют эпидемологи. Ведь говорят, что коронавирус не летает по воздуху - только если заболевший чихает или кашляет. Да, этот метод - не идеальный, но единственный возможный в таких условиях.

Еще специалист рассказывает, что мигранты крайне редко вызывают скорую помощь. Даже если она реально нужна. «Ай, - машут рукой, - там как услышат, что ты не местный, от вызова отказываются».

- Мы стараемся донести, что если у тебя ярко выраженные симптомы ОРВИ, не надо пускать на самотек, нужно звонить 112. В таком случае скорая помощь точно обязана приехать, не разбираясь, у кого какой паспорт. Нужно давать этим людям информацию, объяснять. Иначе они невольно могут стать большой проблемой для города.

ВОПРОС - РЕБРОМ

«Голодные мигранты пойдут грабить на улицы?»

- Итак, в Москве без работы остались сотни тысяч мигрантов. Сейчас обсуждают вариант возможного развития событий: что эти люди, когда проедят последние деньги, могут массово пойти грабить на улицы.

- Если такое и будет случаться эпизодически, то не приобретет массовый характер, - говорит Варшавер. - Почему? Да потому что в условиях предыдущих экономических кризисов, когда работы теряли не из-за вируса, а потому что бизнесы рушились, такого не было. Сейчас мы видим, что приезжим их Средней Азии пытаются помогать обеспеченные соотечественники. Так было, например, с теми, кто не смогу улететь домой и несколько дней ночевал в аэропортах - приезжали люди, привозили еду, размещали в хостелах, пытались трудоустроить.

- То есть, диаспора помогает?

- Да нет в Москве диаспор в том смысле, который многие вкладывают в это слово. Нет «единого центра управления» мигрантов той или иной национальности. Скорее, есть какие-то отдельные влиятельные люди и некие земляческие сообщества.

КСТАТИ

Итак, «антикоронавирусные» памятки для мигрантов начали распространять в соцсетях.

- Но чтобы добраться до нужной аудитории в Инстаграме и Одноклассниках, нужно платить за рекламу, - говорит Евгений. - На первом этапе мы с друзьями вложили свои 30 тысяч рублей. Потом собрали в соцсетях еще 13 тысяч. Но чтобы охватить всю необходимую аудиторию, нам нужно собрать 100-150 тысяч. Рассчитываем на поддержку гражданского общества.

Адрес сбора в банке Тинькофф Номер счета 42301810000002448214

ИСТОЧНИК KP.RU

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